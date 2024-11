Székesfehérváron rendezték az Országos Magyar Boksz Bajnokságot, ahol remek eredményeket ért el a Szekszárdi Unio Box Team három versenyzője. Erről Halász Gábor klubvezető számolt be portálunknak, akit nagy örömmel töltött el a múlt hétvége, hiszen többek között Orsós István fiatal tanítványa, Rigó Vivien bronzéremmel kezdte bokszoló pályafutását.

Rigó Vivien országos bronzéremmel indította versenyző pályafutását, edzője, Orsós István elégedett a teljesítményével. Forrás: Beküldött kép

Az egyesület első embere, valamint az edző is elégedetten értékelt. Vivien már az elődöntő elejétől dominált, és ezt meg is tudta tartani a meccs végéig. A második felvonásban azonban történt egy vitatható döntés Halász Gábor szerint: rászámoltak sportolójukra, de a klubvezető úgy látta, bokszolójuk nem kapott ütést. Ezzel a bajnoki cím elmaradt, de Orsós Istvánék azt gondolják, csalódottságra semmi ok, a bronzérem is szépen csillog.

Elismerésre méltó a többi szekszárdi versenyző teljesítménye is, Sztojka Rikárdó és Schmidt Leonardo a negyeddöntőig meneteltek. Halász Gábor az értékelését úgy zárta: mindhárom sportolójukat dicséret illeti, remekül harcoltak.