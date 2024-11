Csütörtök este hivatalossá vált, hogy a Tarr KSC Szekszárd továbbjutott az Európa-kupa rájátszásába, ahol a Serco UNI Győr csapata lesz Theodoreán Alexandráék ellenfele. Rózsa Gábor, a szekszárdiak csapatmenedzsere értékelte a folytatást.

Rózsa Gábor nagyra becsüli a győriek munkáját, és biztos abban, hogy a KSC nem dőlhet hátra a közeljövőben

Fotó: Kiss Albert

– Hatalmas teljesítmény, hogy ilyen körülmények között idáig eljutott a csapat. Szerda este a Movistar ellen a lelküket is kitették a pályára a lányok, bebizonyították, hogy klasszikus center nélkül is le tudnak győzni olyan remek együtteseket, mint amilyenek a madridiak. A Győrnek olyan szempontból örülünk, hogy nem kell napokkal előbb elutazni az idegenbeli meccsre, ezáltal költséghatékonyabb is a párharc. Hiába nem vitézkedtek az Euroligában (nyeretlenül estek ki a sorozatból – A szerk.), ők egy brutálisan erős csapat, és jócskán nagyobb pénzből gazdálkodhatnak, mint mi. Nem dőlhetünk hátra, nehéz lesz mindkét összecsapás, de biztos vagyok benne, hogy a játékosok mindent megtesznek a siker érdekében – fogalmazott portálunknak Rózsa Gábor, hozzátéve, olyan szempontból előnyös a rájátszás, hogy az NB I-es találkozások miatt jól ismerik a kisalföldieket, ám ez a másik fél részére is igaz.

Rózsa Gábor külön választaná az NB I-et és az Európa-kupát

A két csapat a nemzetközi mérkőzések előtt az élvonalban is összecsap egymással, Cziczás László csapatát éppen most vasárnap 18 órakor fogadja a KSC. A menedzser erről a mérkőzésről úgy fogalmazott, a hétvégi meccshez nem állnak máshogy hozzá az Európa-kupa találkozók miatt, a kettő sorozatot külön kell választani. Az első osztályban kilencedik bajnokijukat is megnyernék, a nemzetközi porondon pedig a tisztes helytállás a céljuk.