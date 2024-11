Rendhagyó szombat estében lehetett részem az előző héten, hiszen nem minden hétvégén jut el az ember egy osztálytalálkozóra. Igaz, csak kísérőként vettem részt, de akkor is kellemes volt hallgatni a nosztalgiázást. Az ilyenből egy újságíró általában nem csinál nagy felhajtást, de volt egy kis csavar a történetben, mert a Házasodna a gazda Sanyija mondhatni, „közbeavatkozott”.

Sanyit (jobbról) Fecsó jelenléte sem segítette abban, hogy megtalálja az igazit

Forrás: Beküldött kép

A szekszárdi vendéglátóhelyre kiderült, hogy nem csak a szóban forgó, tíz éve végző csapat tagjai foglaltak asztalt. Belépve a Házasodna a gazda Sanyijának látványa fogadott, és valahogy éreztem, hogy történik majd valami bonyodalom, amiről később be kell számolni. Jók voltak a meglátások, hiszen később csatlakozott Szegedi Fecsó, ráadásul kiváló hangulatban, a Molnár Áron elleni közelmúltbeli Sztárbox vereségnek nyoma sem volt a közérzetén, és ez már nem maradhatott szó nélkül. Pláne, amikor Szabó Ferenc, az újdonsült Országos Év Vállalkozója és a jelenleg inaktív Szekszárdi Bad Bones Amerikai Futball együttes elnöke felhívta Sanyi figyelmét a csupán neki adódó lehetőségekre, és hiába tűnt pozitív hatásnak a reality-szereplés, illetve Fecsó jelenléte, a szekszárdi játékvezető ezúttal is szingli maradt – nem toppant be a nagy szerelem. Azonban nem csügged, jövő héten a szintén ott bulizó Greiling Misi szülinapja lesz.

Sanyi mellett számos ikonikus szekszárdi sportszerető is tiszteletét tette

A szülinapos, Barbarics Tomi talán ennél szebb negyvenediket nem is álmodhatott volna, hiszen Fecsóék mellett tengernyi sportszerető jó barátja jelent meg. Tiszteletét tette többek között Gaál Zoltán, a helyi amerikai foci csapat egykori edzője, korábbi játékosok Greiling Mihály és Soós Ariel személyében. Továbbá Urbán Péter, a Bodri Pincészet főborásza, és egy másik sakk-ikon, Gál Péter, aki egyébként a hétvégén megrendezett Mattolna Kupán és a Rozsnyai Mátyás Emlékversenyen is közreműködött. Az említett megmérettetésekről hamarosan érkezünk egy újabb beszámolóval.

A mulatságon egyébként megmutatkozott a résztvevők futball iránti szeretete, a szülinaposnak például Szabó Ferenc egy 40-es számú, Báló Tamás nevével ellátott Paksi FC mezt ajándékozott (szűk baráti körben „Báló” az ünnepelt beceneve), Fecsó pedig a szintén ajándékba adott, Szoboszlai Dominik Liverpool szerelését öltötte magára a felfokozott hangulatban.