Sárkány Ákost is meglepték az általa elért eredmények

A múlt hétvégén szervezték a XIII. Fedettpályás Szenior Úszó Országos Bajnokságot Hódmezővásárhelyen, ahol egy szekszárdi versenyző is képviseltette magát, nem is akármilyen eredményekkel. Sárkány Ákos örömittasan tért haza két bronzéremmel, és büszke az egész csapatának teljesítményére is.

– Az esélytelenek nyugalmával indulhattam ezen a hatalmas megmérettetésen, aztán kiderült, hogy mégsem reménytelenül – kezdte beszámolóját Sárkány Ákos, aki szekszárdi származású, de a Debreceni Szenior Úszóklub versenyzőjeként állt rajtkőre. Sárkány Ákos (jobbról) rengeteg élménnyel gazdagodott az országos versenyen

Forrás: Beküldött kép Ákos hét versenyszámban indult, és ezek közül kiemelte a 400 méteres gyors-, illetve a 200 méteres hátúszást, ahol a rengeteg edzésnek meglett az eredménye, hiszen a dobogó harmadik fokára állhatott a két futam után. Felemelőnek érezte a programot, mert úgy gondolja, az ember ilyenkor már-már sztárnak érzi magát, és szerinte az úszás ezen fajtájának is közösségépítő ereje van. Nem csak az ő eredménye volt fontos számára, a csapattársak kiváló teljesítménye is elengedhetetlen volt. Ezzel a pontversenyen a harmadik helyet szerezték meg, és jó eséllyel pályáznak az idei összesített dobogós helyre. XIII. Fedettpályás Szenior Úszó Országos Bajnokság

Hódmezővásárhely, 2024. november 9-10.

Sárkány Ákos eredményei:

50 m gyors 13.

100 m hát 6.

200 m gyors 7.

400 m gyors 3.

50 m hát 8.

100 m gyors 7.

200 m hát 3. hely. 4x50 m férfi gyorsváltó 6.

4x50 m férfi vegyesváltó 5. hely.

