A szedresiek kezében van a döntés, hiszen míg a Madocsának és a Németkérnek egy-egy találkozója van hátra, Rikkers Péterék még háromszor játszanak – két elmaradt meccset is pótolnak még. A sereghajtó decsiek már egy győzelemmel sem tudnának elugrani az utolsó helyről, és az előttük álló Györköny is mindenképpen marad a helyén. Így csak az él- és a középmezőnyben változhatnak a pozíciók a most hétvégi összecsapásokon.

A Szedresi SE még jócskán esélyes rá, hogy az élre álljon

Fotó: Molnár Gyula



A Nyugati ágon már csak elmaradt mérkőzéseket pótolnak. Az első és a második helyet már korábban megszerezte a Zomba és a Pálfa, a harmadikra azonban még előrejöhet a Majos II., de ehhez győznie kell az elmaradt bajnokiján, Tamásiban. Az utolsó helyen változatlanul a nullapontos Dalmand áll, amelynek már 2022 szeptembere óta nem sikerült nyernie, ráadásul az idei szezonban egy alkalommal létszámhiány miatt a meccsük is félbeszakadt.



Tolna Vármegyei III. osztály Kelet, 13. forduló

November 23., szombat

Nagydorog KSE–Szedresi SE 13 óra

Dunaszentgyörgyi SE–Decs LSE 13 óra

Őcsény SK–Sióagárdi SE 13 óra

Tolna VFC-Bogyiszló–Gyönki SE 13 óra

Kajdacsi SE–Németkéri SE 13 óra

November 24., vasárnap

Gyapa Derbi SE–Madocsa SE (Dunakömlődön játsszák) 13 óra

A Györköny SE a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.

Tolna Vármegyei III. osztály Nyugat, 11. forduló

November 23., szombat

Tolnanémedi KSC–Iregszemcsei SE 13 ór

Tamási 2009 FC–Majosi SE II. 13.30 óra