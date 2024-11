Micskó Márk és segédje, Tóth Dorottya eltiltás miatt még mindig a lelátóról voltak kénytelenek követni csapatuk bravúros győzelmét, de jövő héten a Fradi ellen már leülhetnek a kispadra. Szombaton egyébként a szekszárdiaknak minden klappolt, hiszen már az első félidőben elért 5–0-ás eredménnyel mondhatni, eldöntötték a mérkőzést. Kiemelendő Brianna Taylor teljesítménye, aki egy mesternégyessel színesítette a hazai szurkolók délutánját. Jana Sztevanovics pedig úgy szerezte meg a vezetést, hogy szögletből csavarta be a labdát a kapuba, később duplázni tudott, igaz akkor már nem egy ennyire látványos találattal, de ez a hazai szurkolók felhőtlen hangulatán aligha rontott. Sajnos a balszerencse azért nem kerülte el teljesen a szekszárdiakat, a további gólszerző, Bartalis Barbara a 83. percben egy bokasérülés miatt a csapattársai kezében tudta csak elhagyni a pályát.

Brianna Taylor (feketében) vezérszerepet játszott a szekszárdi győzelemben

Fotó: Denes Martonfai

Nagyon elégedett a szekszárdi edző

„Előszőr is gratulálok a csapatomnak, nem volt kérdés a mai napon, hogy ki akarta jobban a győzelmet, nagyon büszke vagyok a lányokra. Rengeteget dolgoztunk eddig a szezonban, és a sok munka most végre meghozta az eredményét.” – értékelt Micskó Márk, aki azt is elmondta, hogy nincs megállás, jövő héten a fővárosban kőkemény megmérettetés vár rájuk, és ott is tisztesen kell majd helytállni.

A szekszárdiak ezzel a két héttel ezelőtti, Astra HFC elleni összecsapás után megszerezték idénybeli második győzelmüket, és jövő szombaton a tabellán a második helyet elfoglaló FTC-Telekom otthonába látogatnak.

Simple Női Liga NB I, 9. forduló

Szekszárdi WFC–Viktória FC 7–0 (5–0)

Szekszárd, v.: Dr. Hegyi (Bizderi, Aczél)

Szekszárd: Török N. – Kuntzl (Kágyi K., a szünetben), Jáhn , Acsádi P., Kágyi – Kovács Zs., Vári, Sztevanovics, Bartalis (Zahár, 40.)– Nagy-Cseke V., Taylor. Megbízott edző: Mecseki Ágnes

Viktória FC: Schvirján (Kocsi, 84.) – Nagy D. (Czakó, 57.), Kovács V., Pintér (Vesztergom, 84.), Csáki – Németh M., Kis, Varró, Gravencz (Hécz, a szünetben) – Csejtei (Csombor, 67.), Kiss-Lantos. Edző: Markó Edina

Gólszerző: Sztevanovics (11., 18.), Taylor (21., 24., 85., 89.), Bartalis (40.)