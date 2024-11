Két győzelem itt, két vereség ott. A múltban sokszor leírhattuk ezt a Ferencváros és a Szekszárdi WFC NB I-es női csapatának bajnokija előtt. De sosem tehettük azt ilyen előjelekkel. Most az a fura helyzet állt fenn a szombati meccs előtt, hogy a Fradi állt két vereséggel, a Szekszárd pedig két győzelemmel. A budapesti zöldek előbb a Győrtől 2–0-ra, majd a DVTK-tól 1–0-ra kaptak ki, miközben a sárga-feketék előbb 1–0-ra legyőzték az Astrát, majd pedig NB I-es történetük legnagyobb sikerét aratva 7–0-ra kiütötték a szombathelyi Viktoriát.

Micskó Márk visszatérhetett a Szekszárdi WFC kispadjára

Fotó: Makovics Kornel

Végre úgy utazhatott Budapestre a Szekszárd, hogy akár egy bravúros pontszerzés sem lett volna elképzelhetetlen Micskó Márk csapatától – utóbbi Nagy Dorottya pályaedzővel egyetemben ezen a meccsen térhetett vissza a kispadra. Egész jól is kezdtek Acsádi Petráék, a Fradi sokáig nem tudott fogást találni rajtuk. Szervezetten védekeztek és ígéretes megindulásaik is voltak a vendégeknek, de gólt sokáig egyik fél sem tudott szerezni. Aztán flórányi játék után Vlada Kubasszova betalált, majd a szünet előtt nem sokkal Edwards Jadyn Grace is eredményes tudott lenni.

A végén tudott szépíteni a Szekszárdi WFC

A fordulás után minden ugyanúgy alakult, mint az első félidőben, sokáig semmi, aztán huszonöt perc játék után belőtte a harmadik gólját a Fradi, majd tíz percen belül még kétszer eredményes volt – Németh Adél duplázott, majd Edwards Jadyn Grace lőtte meg a maga második gólját. A végén Acsádi Petra révén sikerült megszerezni a szépítő találatot a szekszárdiaknak, akik tulajdonképpen úgy utazhattak haza, hogy semmi különös nem történt a meccsen, csupán annyi, hogy érvényesült a papírforma – más kérdés, hogy ennél azért a sárga-feketék is többet reméltek.

Simple Női Liga, NB I, a 10. fordulóban

FTC-Telekom–Szekszárdi WFC 5–1 (2–0)

Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, v.: Molnár R. (Jávorka E., Juhász B.).

FTC: Kostic – Túróczy (McFarland, 60.), Zágonyi, Csigi, Könczeyné, Ott (Németh A., 60.), Nagy V. (Czellér, a szünetben), Edwards, Kovács E., Nagy V. (Garcia, 75.), Kubasszova (Diószegi, a szünetben). Vezetőedző: Albert Flórián. Szekszárd: Török N. – Jáhn, Kágyi Á., Kovács Zs. (Zahár, 66.), Schell, Nagy-Cseke V. (Garabecz, 66.), Vári, Kágyi K., Taylor, Acsádi P., Sztevanovics. Vezetőedző: Micskó Márk.

Gól: Edwards (40., 80.), Németh A. (70., 78.), Kubasszova (32.).