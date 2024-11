Az élvonalba idén feljutó fővárosi gárda négy hajdani Szekszárd játékossal a keretében érkezett a vármegyeszékhelyre, Katona Katinka Annával és Nádudvari Annával, akik a kezdőben léptek pályára, továbbá Hortobágyi Annával és Hajpál Melissza Máriával.

Brianna Taylor (feketében) duplája sem volt elég a Szekszárdi WFC győzelméhez

Fotó: Kiss Albert

Nem indult rosszul a meccs a szekszárdiaknak, mégis a 17. percben a vendégek kerültek előnybe Kurkotovics Karla góljának köszönhetően. Nem volt ideje búslakodni Micskó Márk csapatának, és kicsivel utána a szezonban immár ötgólos Brianna Taylor egyenlített is, de az első félidő ezután már nem igazán tartogatott izgalmas pillanatokat.

A Szekszárd a drámát a második felvonásra hagyta

A következő játékrészre már beindult a gépezet, a vendégek hamar rátörtek a WFC kapujára. Egy perc sem telt el, és a szekszárdi védelmen átrohanva újra előnybe került a fővárosi egylet. Valahogy semmi nem akart ekkor összejönni a Szekszárdnak, az ezt követő nagyjából fél óra során a szép megmozdulások mellett számos pontatlan passzt és ívelést is láthattunk hazai részről. A budapestiek ezt a javukra fordították, és a 67. percben megduplázták előnyüket Csuhai Vivien Cintia révén. Talán ezután kezdett jócskán javulni a Szekszárdi WFC gárdája, és egyre bátrabban futballozni. A rendes játékidő lejárta után a sárga-feketék rá is ijesztettek a Honvédra, egy kiváló indítást gurított újra a kapuba Taylor, ezzel hatra növelve idénybeli találatai számát. Az utolsó pillanatokban értékes szabadrúgáshoz jutott a Szekszárd, Vári Viktória állt a labda mögé, és egy szép felívelést követően a tizenhatoson belül az azt átvevő hazai játékos a földre került. Kovács Fanni nem fújt a sípba, de egy csapattárs újra megszerezte a játékszert, a lövés viszont nem talált kaput, és a labda hajszállal a bal felső léc mellett repült el.

„Nagyon sajnálom ezt a mérkőzést, hiszen a kapott gólokat simán elkerülhettük volna. Az első félidőben az ellenfél megszerzett előnye ellenére kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, de a második legelején rögtön nagyot hibáztunk. Kétgólos hátrányban sem adtuk fel, volt egy lehetőség még az egyenlítésre is, de sajnos ez most nem sikerült. Csalódottak vagyunk, mert nem ilyen eredményt szerettünk volna. Egy vereségnek több összetevője van, de az biztos, hogy a mindennapok nem úgy telnek, ahogy annak mennie kellene. A góljaink nagyon szép kombinációk után születtek, játékban jobbak is voltunk, de a futball nem pontozásos játék. Nem szabad azonban keseregni, hiszen van még egy mérkőzésünk, amit mindenképpen meg szeretnénk nyerni, hogy az őszi szezonunkat elfogadhatónak mondhassuk” – nyilatkozta a találkozó után Micskó Márk, a hazaiak vezetőedzője.