Egész jó sorozattal a háta mögött utazott Franciaországba a szekszárdi kék-fehér gárda, hiszen előző három mérkőzésén mind győzelmet aratott. Az Európa-kupában a továbbjutáshoz a vármegyeszékhely csapatának elég lenne egy erős harmadik hely is, de nyilván mindenki győzni érkezett a délnyugat- Franciaországban fekvő városba, ezzel még biztonságosabbá téve a bent maradó helyét a Tarr KSC Szekszárdnak.

Szerda este sem Kathryn Westbelden múlt a Tarr KSC Szekszárd sikere

Fotó: Mártonfai Dénes

Jobban is indulhatott volna a mérkőzés a KSC számára, hiszen hiába került rögtön hozzájuk a labda, a játékszert elveszítették, és az ellenféltől Nancy Fora egyből betalált. Innentől az ő, illetve a szekszárdi odavágón is remeklő Murjanatu Musa vezérletével nyolc pontig meg sem álltak, a kék-fehérek pedig egyszer sem tudtak kosarat dobni. Magyar Bianka érezte, hogy ez így nem lesz jó, és kikérte első idejét. Utána rendeződni látszottak a dolgok, Sara Bejedi triplájával megszerezte a Szekszárd az első pontjait, és utána Kathryn Westbeld is igyekezett hozni a szokásos formáját, de a Tarbes nem hagyta magát, így húszpontos hazai előnnyel ért véget az első húsz perc.

A folytatásban sem alakult jól a Tarr KSC Szekszárd helyzete

Nem alakult annyira jól a második játékrész sem, a Tarbes növelni tudta előnyét, és 24. percben már 55–29-re vezettek. A Szekszárd próbálkozott, de látható volt a vendéglátók erőfölénye, és így semmi sem akart összejönni a Tolna vármegyeieknek. Többek között a hazaiak francia-kameruni erőcsatára, Marina Ewodo hárompontosai okoztak a KSC-nek kellemetlen perceket, és a harmadik negyed végére már több, mint harminc ponttal vezettek a franciák (69–38). Murjanatu Musa a 36. percben már 20 pontnál járt, a végkimenetel pedig megpecsételődni látszott. A Tarr KSC Szekszárd csapatának nem kegyelmezett a Tarbes, 86–53-as végeredménnyel veszítették el a visszavágót.

Európa-kupa, G-csoport, 5. forduló

Tarbes Gespe Bigorre (francia)–Tarr KSC Szekszárd 86–53 (24–13, 21–12, 24–13, 17–15)

Tarbes, 700 néző. V.: Muho (luxemburgi), Malane (luxemburgi), Bowe (brit)

Tarbes: FORA 11/3, DROGUET 11/3, Sivka 8/6, MUSA 20, Zodia 9. Csere: Barahman 7/3, Ewodo 10/9, Miyem 6, Monasse 2, Poulain 2. Edző: Francois Gomez

Szekszárd: Bejedi 11/6, Boros J. 9/3, Bernáth 4, Westbeld 10, Johnson 2. Csere: Mányoky 4, Theodoreán 5/3, Baa 8, Holcz. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–0. 7. p.: 16–8. 12. p.: 30–13. 14. p.: 34–14. 17. p.: 37–23. 23. p.: 55–29. 30. p.: 69–38. 31. p.: 70–42. 36. p.: 78–42. 40. p.: 84–49.