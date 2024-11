Horváth Zoltán együttese régen látott menetelést mutat be, legutóbb az Őcsény SK tudott hasonlót produkálni, a sárköziek (akik most a harmadik vonalban szerepelnek, és a decsiek elleni derbire készülnek) a 2007/2008-as idényt 11 győztes mérkőzéssel (ezeken 30 gólt lőttek és csupán kettőt kaptak) indították, s meg is szerezték az aranyat.

A dombóvári játékosok eddig mindegyik bajnokijuk után ünnepelhettek

A dombóváriaknak még két győzelem kell ahhoz, hogy beállítsák ezt a 17 éves rekordot (a 33–4-es gólarányuk hajaz az őcsényiekére), az elsőt szombaton Dunaföldváron vívhatják ki, a tizenegyediket pedig két hét múlva a teveliek ellen jegyezhetik.

„Nyilván azon leszünk, hogy megnyerjük mind a két mérkőzésünket, s a lehető legtovább nyújtsuk a győztes szériánkat” – mondta Horváth Zoltán, a DFC edzője.

A dombóváriak a Dunaföldvár és a Tevel mellett még a Bölcskével játszanak – utóbbiakat a záró körben fogadják.

Tolna vármegyei I. osztály, a 11. fordulóban.

November 2., szombat: Holler UNFC–Dombóvár FC 13.30, Bonyhád-Börzsöny SE–Bölcskei SE 13.30.

November 3., vasárnap: Tevel Medosz SE–Bátaszék SE 13.30. A Kakasd SE szabadnapos lesz.