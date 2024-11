Mészáros István együttese a Bonyhádtól 1–0-ra, múlt héten pedig a Majos vendégeként 2–1-re maradt alul vármegyei rangadón, és ha ehhez hozzávesszük, hogy mindezek előtt Siófokról is pont nélkül távozott a gárda (1–3), a vereségsorozata már három találkozót számlál. A vendégek is vesztes vármegyei derbiről érkeznek, a Bonyhád elleni hazai 3–0-s vereség után továbbra is győzelem nélkül állnak a dunaföldvári fiatalok.

Bartha Lászlóék a dunaföldváriak elleni vármegyei rangadón léphetnek újra a siker útjára

A BVLC viszont jó formába lendült, az utolsó három meccsén hét pontot szerzett, ám most komoly erőfelmérő jön a csapat számára az ellen a PMFC ellen, amelyhez a napokban írt alá a völgységiek korábbi edzője, Gyánó Szabolcs. A szintén három meccs óta veretlen (2 győzelem, 1 döntetlen) Majos ahhoz a PTE-PEAC-hoz látogat, amely a legutóbbi két bajnokiján egyaránt öt-öt gólt kapott. A pécsi egyetemisták mind a hét (!) hazai mérkőzésüket elveszítették, de a völgységiek sem nagyon büszkélkedhetnek idegenbeli mérlegükkel, a hét megszerzett pontjukat négy lőtt góllal szerezték.

A paksi fiataloknál elzárták a gólcsapot, a legutóbbi három bajnokijukon nem találtak az ellenfél kapujába és ez nyolc vesztett pontot jelent számukra. A jelenleg 273 percre rúgó gólcsendet a tavalyi dobogós Iváncsa ellen törhetik meg Kindl István tanítványai.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 15. forduló

November 10., vasárnap

13.00 Szekszárdi UFC–FC Dunaföldvár

13.00 Bonyhád VLC–PMFC

13.00 Iváncsa KSE–Paksi FC II

13.00 PTE-PEAC–Majosi SE