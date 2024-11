A címvédő Kakasd SE is ott lesz jövőre a Váz-Bau Kupa teremlabdarúgó-tornán, amit januárban már huszonegyedik alkalommal rendeznek meg a szekszárdi sportcsarnokban, jelentette be Lenkey Imre. Bozsó Gábor együttese mellett elfogadta a meghívást a háromszoros bajnok Bátaszék SE, valamint a Szekszárdi UFC is.

Nyolc csapat vesz részt januárban a XXI. Váz-Bau Kupa teremtornán

Fotó: Mártonfai Dénes

A főszervező csalódottságát fejezte ki, hogy az NB III-as csapat közül csak a vármegyeszékhely csapata mondott igent a felkérésnek (az öt elsőségével rekordbajnok Bonyhád VLC és a Majosi SE is visszautasította azt), ahogy a vármegyei I. osztályt toronymagasan vezető Dombóvár FC sem lesz ott a rangos teremtornán. Lenkey Imre ugyanakkor biztos benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan jó meccseket láthat majd a közönség az egész napos eseményen, amit idén a város Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottsága is támogat.

Az említett csapatok mellett tiszteletét teszi a vármegyei élvonalban szereplő Bölcskei SE, a Teveli Medosz SE és a Bonyhád-Börzsöny SE, a második vonalat pedig a Nagymányoki SE és a Tengelici SE képviseli majd.

Az idei Váz-Bau Kupa döntőjében a Kakasd kétgólos hátrányát ledolgozva 3–2-re győzte le a bonyhádiakat, ezzel feliratkozva a győztesek listájára. A bronzmérkőzésen a bátaszékiek 4–1-re múlták felül a Mórágyot.

A XXI. Váz-Bau Kupa csoportbeosztása

A csoport: Bátaszék SE, Bonyhád-Börzsöny SE, Szekszárdi UFC, Tengelici SE

B csoport: Bölcskei SE, Kakasd SE, Nagymányoki SE, Teveli Medosz SE