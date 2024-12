A téli szezon első teremtornájára idén is a bonyhádi sportcsarnokban került sor, ahol a XXII. Bajnokok Tornáján tíz csapat két ötfős csoportban küzdött a továbbjutásért. A címvédő BBFC Bever Name magabiztosan, vesztett pont nélkül jutott egyenes ágon az elődöntőbe, ahogy a másik kvintettből a tavalyi bronzérmes Szésza 2020 Kft. is egyből a négy közé jutott.

Wirth Dániel, a BBFC Bever Name játékosa az aranyérem mellett a gólkirályi címet is hazavihette

Fotó: Máté Réka

A vigaszági negyeddöntőben a Kis Dankó a házigazda Bonyhádi Sportcentrum csapatát búcsúztatta 2–1-gyel, a Kakasd SE pedig a kétszeres bajnok GoldBowdent ütötte el az éremcsatától (2–0). A Váz-Bau Kupa címvédője a Szésza csapatát 1–1-es rendes játékidő után büntetőkkel ejtette ki a döntő kapujában, a Bever Name-nek viszont nem okozott gondot sem a pihenés, sem pedig a Kis Dankó újbóli legyőzése (2–1).

A csalódottak mérkőzésén a Szésza már jobban megbecsülte a helyzeteit és 2023 után ismét harmadik helyen végzett (3–0), a döntőben viszont elmaradt a vára várt nagy csata, a Bever Name 5–0-val intézte el a végére elfáradó kakasdiakat.

Triplázott a Bever Name

Szász Dávid együttese sorozatban harmadszor nyerte meg a Bajnokok Tornáját – erre korábban csak a Tesókáim nevet viselő egylet volt képes (2014, 2015, 2016) –, ezzel végleg elhódította a vándorserleget.

A torna legjobb játékosának Tóth Márkot (Szésza 2020 Kft.) választották a szervezők, a legjobb kapunak járó elismerést Zsiga Kevin (Kakasd SE) érdemelte ki, míg a gólkirály Wirt Dániel (BBFC Bever Name) lett nyolc találatával.