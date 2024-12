Az Ady Endre Technikum 10. H kadét osztályának huszonegy tanulója Fojt Sára által megtartott bemelegítést követően sorversenyeken vett részt, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportolója mindegyik körben más csapatot erősített. A diákok később a sportoló autogramját is begyűjthették, és lehetőségük volt közös fotó készítésére is.

Fojt Sára (jobbról második) az Adyban tartott rendhagyó testnevelésórát

Forrás: Magyar Honvédség Sportszázad

A Magyar Honvédség Sportszázadának tizedese a Küzdj meg a Bajnokkal Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közös programsorozatának keretében érkezett a vármegyeszékhelyre. A szervezők célja, hogy olyan sportolókkal népszerűsítsék a honvédelmi eszmét, a toborzást és a kadétprogramot, akik kötődnek a Magyar Honvédséghez és Sportszázadhoz, egyúttal olyan különleges élményt nyújtsanak a tanulóknak, ami motiválóan hat.

A 21 éves Fojt Sára idén robbant be a felnőtt kajakosok mezőnyében, a szegedi Európa-bajnokságon páros 1000 méteren és a négyes tagjaként 500 méteren is aranyérmet szerzett, míg a nyári ötkarikás játékokon K2 és K4 ötszáz méterén harmadik lett. Mind a négy éremből kivette a részét az Atomerőmű SE kiválósága, Pupp Noémi is.