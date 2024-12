A Tarr KSC Szekszárd vasárnap este 71–103-ra maradt alul a tavalyi második helyezett SERCO UNI Győr ellen, ezzel elszenvedte szezonbeli első NB I-es vereségét. A mérkőzés során hazai oldalról akadtak problémák, Kathryn Westbeldet Magyar Bianka ugyanis már az elején kénytelen volt kényszerpihenőre küldeni, és csak a második félidőben állt vissza.

Magyar Bianka csapatával igyekszik levonni a tanulságokat az elveszített mérkőzés után

Fotó: Makovics Kornél

Magyar Bianka azt mondja, nem szabad csüggedni

– Látszott, hogy nem találjuk a rimusunkat, a madridiak elleni mérkőzés rengeteget kivett belőlünk. Nem tartottuk magunkat az alapelveinkhez védekezésben, sok ziccert és üres triplát kaptunk. Nem szabad csüggednünk, két nagyon fontos mérkőzés következik, előbb a DVTK, majd a Sopron ellen. Igyekszünk felkészülni a miskolciakból is, és regenerálódni, három nap múlva már újra pályán leszünk. Örülök annak, hogy sok fiatalnak tudtam lehetőséget adni, és ők éltek is ezzel. Visszatérve a meccsre, Kathryn Westbeld sajnos nagyon hamar faultproblémákba került, és ha az elején így jár az egyik legjobb játékos, akkor még nehezebb felvenni a versenyt egy euroligás csapattal. Le kell vonni a mai napból is a konzekvenciákat, és előrefele nézni. Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy amikor a legnagyobb hátrányban volt a csapat, akkor is hangosan támogatták őket, és remélem, hogy Miskolcon is ott lesznek szerdán, mert elkél a segítségük – nyilatkozta a meccs után a vezetőedző.

A Tarr KSC Szekszárd ezzel nyolc győzelemmel és egy vereséggel a tabella harmadik helyén áll, és szerdán 18 órakor a második helyezett DVTK otthonában lép pályára, majd vasárnap 18 órakor a Sopron otthonába látogat.