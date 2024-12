Az MTK-nak sikerült megtörnie a nyeretlenségét a rossz novembert futó NB I-es csapatok közül kedd este a VIII. kerületben, a Paksi FC ezzel zsinórban az ötödik meccsén nem tudta begyűjteni a három pontot. Silye Erik a századik élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára, és ezt egy gólpasszal „ünnepelte” meg.

Győrfi Milán (zöldben) ezúttal a Paksi FC kezdőjében kapott lehetőséget

Forrás: Paksi FC

Jobban kezdett a Paks, de végül az MTK szerezte meg a vezetést Marin Jurina révén, aki Kosznovszky Márk asszisztját követően a tizenhatosról bombázott Kovácsik Ádám kapujának bal alsó sarkába. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, két perccel később Silye Erik, századik élvonalbeli mérkőzését ünneplő középpályás beadását Tóth Barna fejelte be. Ezt követően nem következett sok boldog perc a zöld fehérek számára, Osváth Attila például kétszer is a gólvonalról mentett, és Kovácsik bravúrjai is elkeltek a pótlómérkőzésen (ő igencsak jobban teljesített, mint pénteken Nyíregyházán).

Lépésről lépésre engedett le a Paks

A második félidőben már egyre passzívabb lett Bognár György csapata, inkább a kék-fehérek domináltak, és Böde Dániel becserélése sem hozta el a megváltást. Később nem is tudott mit kezdeni a Paks Kata Mihály sprintjével, aki Molnár Rajmundnak passzolta le a labdát, végül az ő kipattanóját Hei Viktor juttatta a vendég kapuba. Hei aztán tíz perccel később gólpasszt is jegyzett, Varju Benedeknek adta középre a játékszert, aki ezzel beállította a végeredményt.

A Paks legközelebb újra az MTK-val csap össze szombaton 19.15-kor, immár hazai pályán az NB I 16. fordulójában.

OTP Bank Liga, az 5. forduló pótlásában

MTK–Paksi FC 3–1 (1–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, . Vezette: Karakó (Georgiou, Szert)

MTK: Demjén – Varju, Molnár A. (Hei, a szünetben), Kádár, Antonov – Kata, Kosznovszky (Horváth A.), Beriashvili, Bognár I. (Végh, 77.), Molnár R. (Stieber, 77.) – Jurina (Polievka, 70.). Vezetőedző: Horváth Dávid

Paks: Kovácsik – Osváth, Ötvös, Kinyik, Szabó J., Silye (Zimonyi, 77.) – Windecker, Vécsei, Mezei – Győrfi (Varga R., a szünetben) (Gyurkits, 71.), Tóth B. (Böde, 62.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Jurina (15.), Hei (68.), Varju (77.), illetve Tóth B. (17.)