A Győr tartotta meg veretlenségét, a Paks alighanem kiszállt a bajnoki versenyfutásból

Az előző két idényben nem akadt olyan NB I-es riválisa a Paksi FC-nek, amelyet legalább egyszer ne tudott volna legyőzni, ám idén a Zalaegerszegi TE már megtörte ezt a szép sorozatot – és az ETO FC Győr is erre készült, miután a két eddigi egymás elleni mérkőzésen négy pontot is begyűjtöttek a kisalföldiek. A bajnoki versenyfutásban való kapaszkodás miatt is győzelmi kényszerben érkezett az atomvárosi együttes az ETO Parkba. A paksiak ugyanakkor a hét közepén sikerrel vették a Magyar Kupa-elődöntőt, visszavágva az egerszegieknek a bajnoki nyeretlenségért.

Fotó: Nagy Gábor

A naptári évben veretlenek csatáján egy klasszikus 5–4–1-es hadrendben lépett pályára a Tolna vármegyei alakulat, amely a középpálya megerősítésére helyezte a hangsúlyt. A meglepetést a bal oldal jelentette, ahol Szabó János szárnyvédőként kapott szerepet, jóllehet általában a háromvédős rendszer bal oldalán szokott futballozni. Mindez előrevetítette a defenzívebb paksi felfogást, amit az első félidő képe is visszaigazolt.

A találkozó óvatos, tapogatózó játékkal kezdődött, egyik csapat sem vállalt felesleges kockázatot. A győriek igyekeztek többet birtokolni a labdát – többnyire saját térfélen –, de így is szép lassan ők tudták valamelyest ráerőltetni az akaratukat az ellenfélre. Ehhez az is kellett, hogy az atomvárosiak letámadása nem volt magasra feltolva, az intenzitás pedig visszafogottnak tűnt. A labdás játékban több hiba is csúszott a vendégek részéről, így támadásaikat nem tudták kibontakoztatni.

Fotó: Nagy Gábor

Az paksiak védekezésében főként a széleken mutatkoztak gyenge pontok. A szárnyvédők mögötti területeket többször is jól támadta az ETO, ám a beadásokból nagy helyzet nem született. Ahogy telt az idő, egyre inkább kirajzolódott, hogy a kisalföldiek uralják a középpályát: sorra nyerték meg a párharcokat és gyűjtötték be a lecsorgó labdákat is. A félidő második felében már a letámadás is felélénkült a győriek részéről, így egyre többször sikerült az ellenfél térfelén labdát szerezniük.

Noha a mezőnyfölény egyértelmű volt, de igazi helyzet azonban nem alakult ki. Ez a vendégek szempontjából azért is pozitívum volt, mert az ETO pontatlan maradt a kapu előtt, így Szappanos Péternek egyetlen védést kellett bemutatnia az egész első játékrészben – azt is csak az utolsó percben. A félidő legnagyobb vesztesége ugyanakkor Lenzsér Bence sérülése volt, aki combizomprobléma miatt még a szünet előtt cserére szorult.