A magyar bajnok szívének egy darabja mindig dombóvári lesz (fotókkal)

„Bevállalhattam volna egy erősebb tempót, de egyedül huszonöt kört végigtolni nehezebb. Örülök, hogy Nóri (Szabó Nóra, a magyar női maratoni csúcstartó – A szerk) partner volt abban, hogy mindkettőnknek megfelelő iramban fussunk. Jobbra szerettem volna a táv második felét, előbb is meg lehetett volna indulni, de a szél miatt nem mertem, minden körben éreztem, hogy bele kell feküdni a szélbe” – nyilatkozta portálunknak a versenyt követően a magyar bajnoki címet szerző Vindics-Tóth Lili Anna.

Vindics-Tóth Lili Anna az élen, mögötte Szabó Nóra

Fotó: Kiss Albert

A Budapest Honvéd dombóvári születésű atlétája végül 33:01,60 perccel zárta a Szekszárdon megrendezett országos bajnokságot, amivel kevésbé elégedett.

„Az kicsit zavar, hogy az utcai futó Európa-bajnokságon és most is egy pici hiányzott ahhoz, hogy 32-vel kezdődjön az időm, de ennek nagy jelentősége nincsen. Mindkét futás jó alap a szezonra, tudom, hogy ennél sokkal jobbat tudok. Májusban kéthetes edzőtáborba utazom Frankfurtba, ahol a német csoporttal és az edzőmmel személyesen is együtt tudok készülni, 24-én Európa-kupán állok rajthoz ezen a távon, ahol a kontinens legjobb futói lesznek ott, bízom abban, hogy jó időt tudok elérni. Utána indul be a pályaszezon, lesz még egy magaslati edzőtábor nyár közepén, ősszel pedig félmaraton van tervben, amit izgalommal tele várok” – tekintett a jövőbe az immár kétszeres 10 ezer méteres magyar bajnok.

Fotó: Kiss Albert

Vindics-Tóth Lili Anna hosszú idő után versenyzett ismét vármegyénkben, ahol most korábbi edzőivel is találkozhatott

„Utoljára még a DOVASE színeiben, a 2017-es csapatbajnokságon szerepeltem itt, annak az évnek az őszén igazoltam a Honvédba. Jó verseny volt az akkori, 800 és 1500 méteren is egyéni csúcsot futottam. Most az első körben láttam dombóvári gyerekeket, táblával a kezükben szurkolni nekem, ez megható pillanat volt. Itt volt Imre bácsi és Gazsi bácsi is (Tarr Imre és Fazekas Gáspár – A szerk.), ahogy Berkovics Imre is, jó volt velük újra találkozni. Ők is tudják, hogy a szívem egy darabja mindig dombóvári lesz” – fogalmazott a győztes.