A ringlispílen nincs annyi fordulat, mint volt a Kakasd–Tevel bajnokin

A Kakasd nem lassított, intenzívebben letámadtak, és az ellenfél térfelén szerzett labdák után több veszélyes akciót is vezettek. A feszültség nőtt, főleg, hogy mindkét oldalon elmaradt egy-egy tizenegyesgyanús szituáció után a sípszó. Ez is megágyazott annak, hogy az első negyedóra hazai fölénye után a Tevel újra felvette a ritmust, pontrúgásokig jutottak. A 64. percben Vituska Norbert révén újra megszerezték a vezetést, miután a kakasdi kapus hibájának is köszönhetően közelről betalált.