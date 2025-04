A sötét évek után Paks újra playoff-lázban ég

Két csendes szezon után újra van miről beszélni Pakson, ha férfi kosárlabdáról van szó. Az elmúlt évek gyengélkedése, a rájátszásmentes idények és a csalódott paksi közeg után most újra él a remény. Az Atomerőmű SE visszakerült oda, ahova a klub hagyományai, múltja és közönsége szerint tartozik: a legjobb nyolc közé. És ez önmagában is örömteli fordulat – főleg, ha hozzátesszük, hogy az elmúlt években a sikeres playoff-szereplés legfeljebb nosztalgikus emlék volt. Most viszont újra esély van arra, hogy ne csak ott legyen a csapat a rájátszásban, hanem meccseket, talán párharcokat is nyerjen.

Hét év után a Magyar Kupában egy érmet már szerzett az Atomerőmű SE

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Történelmi távlatban – 27 rájátszás, vegyes mérleggel

Az ASE története során a mostani a 28. alkalom, hogy bejutott a rájátszásba. Ezzel a mutatóval a klub az élvonal meghatározó szereplőjének számít – még akkor is, ha a playoffban elért eredmények vegyes képet mutatnak. A 27 negyeddöntős szereplés során csupán 13 párharcot nyertek meg a paksiak, míg 14-szer ebben a szakaszban búcsúztak – ráadásul az 1990-es években még helyosztókat is rendeztek az 5–8. hely között, ami tovább árnyalja a statisztikát. Az összesített mérleg: 50 győzelem és 55 vereség – vagyis negatív, és még egy újabb továbbjutás sem lenne elég a pozitív mérleghez.

Az utóbbi évek ráadásul különösen fájdalmasak voltak:

Zsinórban öt playoff-párharcot veszített el az ASE,

Az utóbbi három rájátszás során meccset sem nyert – mindhárom alkalommal 0–3-mal es búcsúzott a csapat.

A legutóbbi győztes párharc 2016 tavaszán volt – épp a Sopron ellen, akik most is a paksiak ellenfelei lesznek. Az azóta eltelt idő nemcsak eredményekben, hanem hangulatban is megviselte a klubot – ezért is bír kiemelt jelentőséggel az idei új esély.

Volt már ilyen – egy elveszett évtized árnyékában

Nem példa nélküli az Atomerőmű SE történetében, hogy hosszabb szünet követi a sikereket. Az 1990-es évek második felében a klub öt egymást követő playoff-párharcot veszített el, ami akkor is komoly törést jelentett. A sorozat az 1995–1996-os idény 5. helyéért vívott helyosztóján kezdődött (1–2 az Albacomp Fehérvár ellen), majd 1996–1997-ben három vereség is összejött a rájátszásban: 0–3 a Marc-Körmend, 0–2 a Tegáz-Debrecen, és 1–2 a Szolnoki Olaj ellen. 1997–1998-ban ismét a szolnokiak jelentették a végállomást a negyeddöntőben (1–2).