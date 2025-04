A teljes magyar élmezőny ott lesz az ob-n Szekszárdon

A férfiak 43, a nőknél 40 sportoló áll rajthoz. A futók két-két futamban fogják teljesíteni a 25 kört, és az eredmények beleszámítanak a 2025. évi magyar csapatbajnokság pontversenyébe. A nők 17.10-kor, a férfiak első futama 18.50-kor rajtol. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. maratoni csúcstartója, Szemerei Levente felépült térdsérüléséből, így nagyon várja, hogy végre hazai közönség előtt versenyezzen. Legnagyobb ellenfele a békéscsabai Karsai Gábor lehet. A női versenyben is lesznek szekszárdiak, és rajthoz áll Vindics-Tóth Lili Anna is, aki utánpótláskorúként szép sikereket ért el a DOVASE színeiben – jelenleg a Budapest Honvéd atlétája –, neki is szinte hazai pálya lesz a szekszárdi rekortán. Nagy meccs várható Lili és Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) között.

A szekszárdi szezonnyitó verseny nevezése is lezárult, 514-en versenyeznek a különböző versenyszámokban. Külföldről is érkezett regisztráció, a szekszárdiak 110 nevezést adtak le, így ott is elkél a biztatás.