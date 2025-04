Arena Ármin tizenegyese győzelmet ért a Szekszárdnak

Arena Ármin büntetőből szerzett góljával a Szekszárd 1–0-ra legyőzte a Paksi FC II-t a viharos szélben lejátszott bajnokin.

Arena Ármin szerezte a mindent eldöntő találatot

Fotó: TEOL (archív)

A kiesés elől menekülő Szekszárd számára a 23. forduló vármegyei rangadót tartogatott, hiszen a harmadosztály középmezőnyében stabilan helyet foglaló Paks II. látogatott a megyeszékhelyre. Bár a vendégek helyzete matematikailag még nem véglegesen biztos, a realitás inkább azt mutatja, hogy az atomvárosiak kényelmesen célba érhetnek a középmezőnyben. Ezzel szemben Mészáros István együttese számára minden pont életbevágó, és a gyengébb forma dacára is ott lebegett a lehetőség a szemük előtt, hogy egy jól sikerült rangadóval közelebb kerüljenek a bennmaradás kiharcolásához.

Ennek megfelelően a szekszárdiak rendkívül harciasan, sok párharcot vállalva kezdték a találkozót. A magas intenzitású kezdés következményeként sorra jöttek a szabálytalanságok, így sokszor akadozott a játék ritmusa. A vendégek próbálták a megszokott játékukat érvényre juttatni, ám ebben a küzdelmes közegben nem sok sikerrel jártak. A rögzített szituációkban viszont egyértelműen a paksiak tűntek veszélyesebbnek, annak ellenére is, hogy az első játékrész során az erős, időnként viharos erejű szél inkább ellenük dolgozott. A szabadrúgások és szögletek tartogattak ugyan veszélyt, de a hazaiak fegyelmezett és önfeláldozó védekezése rendre hatástalanította ezeket.

A szekszárdiak ezzel szemben a szél adta lehetőségeket igyekeztek kiaknázni: hosszú, a védők mögé belőtt labdákkal próbáltak zavart kelteni a paksi védelemben. Ezekből ugyan akadt néhány ígéretesebb jelenet, de igazán komoly veszélyt nem tudtak kialakítani. Helyzeteik inkább pontrúgásokból adódtak, ám két ígéretes helyről elvégzett szabadrúgás is célt tévesztett. A játékrész második felében magasabb letámadásra váltottak, időnként ember-ember elleni formában támadták le a paksi kirúgásokat, ám ebből sem sikerült érdemi lehetőséget kovácsolniuk – így gól nélküli döntetlennel fordultak a csapatok.

Arena Ármin a Főnix ellen mesterhármast lőtt

A második félidőben a vendégek próbálták meg kamatoztatni a szél jelentette előnyt. Ennek hatására nyomás alá is tudták helyezni a hazai kaput, több alkalommal veszélyes lehetőséget is kialakítottak, ám a helyzetkihasználásuk ezen a délutánon erősen hagyott kívánnivalót maga után. Hiába volt lehetőségük megszerezni a vezetést, rendre hiba csúszott a befejezésekbe – ez pedig, ahogy az lenni szokott, végül megbosszulta magát.

A szekszárdiak ugyanis, bár támadójátékuk a második félidőben is meglehetősen halovány maradt, egyetlen jól felépített akcióval el tudták dönteni a három pont sorsát. Addig persze hosszú, védekezéssel és frusztrációval kikövezett út vezetett, ám az önfeláldozó hozzáállás, valamint Mészáros István gyors és határozott beavatkozásai sokat jelentettek. A vitatkozásért sárga lapot kapó játékosokat például rögtön lecserélte, így elkerülte, hogy csapata emberhátrányba kerüljön.

A győzelmet jelentő mozzanat végül a félidő derekán érkezett: egy bal oldali ellenakció végén Arena Ármin labdát kapott a tizenhatoson belül, ahol a vendég védők szabálytalanul szerelték – a játékvezető habozás nélkül a tizenegyespontra mutatott. A sértett magabiztosan értékesítette a büntetőt, ami végül három rendkívül értékes pontot jelentett a házigazdák számára.

Az atomvárosiak a hátralévő időben próbálkoztak ugyan, de nem jártak sikerrel. Akadt néhány kisebb lehetőségük, de Pomozi Zoltán kapuja bevehetetlennek bizonyult – nem véletlenül, hiszen ez volt a kapus ötödik kapott gól nélküli találkozója a szezonban. A lefújás után így a szekszárdiak örülhettek, akik ugyan csak egyetlen kaput eltaláló lövést jegyezhettek a fordulás után, de az épp elég volt a győzelemhez. A három pont jóvoltából némileg fellélegezhetnek a tabella alján, ám az öldöklő küzdelem a bennmaradásért még közel sem ért véget.