Biztosan szerezte meg az előnyt a negyeddöntőben az ASE (fotókkal)

Egy hét alatt másodszor találkozott egymással a két csapat a Gesztenyés úton, az alapszakasz utolsó fordulója után ezúttal a rájátszás első körének első mérkőzésén csaptak össze a felek. Ahogy múlt héten, úgy most is bekezdett az ASE (13–2) és ezúttal a második negyed elején 22–16-nál megfelezte hátrányát a Sopron. A nagyszünetre azonban visszaállt a paksiak magabiztos előnye, sőt Benke Szilárd triplájával a harmadik negyed elején már húsz pont is volt a különbség.

Kosztasz Flevarakisz együttese az alapszakasz-mérkőzéssel ellentétben az utolsó felvonásban nem engedett ki, ám a magabiztos győzelem ellenére is csak 1–0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban. A második mérkőzést hétfőn 18 órakor játsszák Sopronban, a harmadikra pénteken kerül sor az atomvárosban.

NB I/A, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Atomerőmű SE–Sopron KC 94–66 (20–8, 25–20, 28–17, 21–21)

Paks, 800 néző. V.: Praksch, Nagy V., Kovács N.

Paks: Dukes 10, CHANDLER 18/6, BENKE 19/9, Révész 3, EINGLISFELD 11. Csere: LOCKET 17/9, Lake 5, Halmai 2, Dorogi 4 , Géringer 2, Kucsora 3/3

Sopron: K. Jackson 10, Edwards 1, Molnár 2, Meszlényi 3, KUCSERA 11. Csere: TAKÁCS K. 14, Garrett 9, Mucius 8, Csendes 2, Flasár 6, Fazekas

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–2. 8. p.: 15-6. 14. p.: 28–18. 18. p.: 35–24. 24. p.: 56-37. 28. p.: 64–43. 34. p.: 78–49. 38. p.:87–60.