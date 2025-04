Két vármegyei is indul a páratlan Európa-bajnokságon

A kontinensviadalt Leuvenben és Brüsszelben rendezik, a férfiaknak és nőknek is három táv, 10 kilométer, félmaraton, illetve maraton szerepel a programban. A honi szövetség honlapja szerint a nőknél Szabó Nóra, a dombóvári születésű Vindics-Tóth Lili Anna és Wagner-Gyürkés Viktória egyaránt 10 kilométeren indul, míg a férfiaknál Csere Gáspár, Lomb Ádám és a szedresi Szemerei Levente félmaratonon rajtol.

Knipl István, a távfutó szakág vezetője elmondta, a maratoni távon már csak azért sem indul magyar az Eb-n, mert most vasárnap rendezik Bécsben a magyar bajnokságot. Ezen mások mellett a szekszárdi Zsigmond Előd is indul, valamint a női országos csúcstartó Szabó Nóra is rajthoz áll és megpróbálja kivívni a részvétel jogát a tokiói vb-re.