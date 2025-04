A Bajnokok Ligája-győztesnél is felfigyeltek tehetségére

A halászlé és a rántott hús a kedvence

Annak ellenére, hogy Milán szíve most a Cityért dobog, fanatikus Liverpool szurkoló. Ebben is követi a családi hagyományokat, hiszen három generáció óta mindenki a Mersey-parti vörösöknek szurkol. A beszélgetésre is Pool mezben jelent meg, ami futballidegen volt, hogy a hátán nem „Szoboszlai”, hanem „Salah” felirat virított. „Csak Liverpool és City, Bajnokok Ligája és magyar válogatott mérkőzéseket nézek a tévében” – árulja el, miközben édesanyja helyeslően bólint, gyermeke nem lóg a különböző okos eszközökön.

Mindig vékony határvonal választja a játékosok fejlődését és a versenyszektort. Milán esetében kilenc év lesz az a kor, amikor klubhoz vagy akadémiához igazolhat. Ezt követően más egyesületben nem szerepelhet. Addig még van egy kis ideje, nagyapja húsvéti halászleve és nagyanyja rántott húsa is hozzájárulhat ahhoz, hogy fizikálisan bírja majd a darálást. Felvetődik a kérdés, néhány év elteltével hol találkozhatunk majd Milán nevével, Angliában vagy Magyarországon? Ez mindenképpen családi döntés lesz, még nincs konszenzus, hogy Manchester vagy Paks lesz a végállomás.