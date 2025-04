Az elnyűhetetlen Böde Dánielt világklasszisok között jegyzik ezen a listán

Böde Dániel áprilisban is kiváló formát mutatott: három gólt szerzett a negyedik hónapban. Ugyan április első bajnokiján, a Nyíregyháza ellen nem talált be, de az MTK ellen három pontot érő találattal segítette csapatát, majd a Puskás Akadémia elleni büntetőjével ünnepelte meg 500. NB I-es mérkőzését.

Böde Dániel előkelő helyen áll a góllövőlistán

Fotó: Molnár Gyula

A Magyar Kupa elődöntőjében – ami az ötvenedik kupatalálkozója volt – a Zalaegerszeg ellen csereként beállva szerezte meg a győztes gólt, amivel a Paks harmadszor is bejutott a döntőbe négy éven belül – az ellenfél ismét az előző évi fináléból is ismert Ferencváros lesz. A hétvégén ugyan az ETO FC Győr vendégeként elszenvedett vereséggel véget ért a paksiak bajnoki rekord-veretlenségi sorozata, de Böde Dániel formája továbbra is kulcsfontosságú marad a szezon hajrájában.

Világszinten is elit teljesítmény Böde Dánieltől

A Transfermarkt adatai alapján a korábbi 25-szörös válogatott csatár teljesítményét a világ azon futballistái közé sorolhatjuk, akik közel a negyedik X-hez még élvonalbeli bajnokságban játszanak és rendszeresen gólokat szereznek. Az élen a 40 esztendős Cristiano Ronaldo (al-Nasszr), őt követi a 39 éves Edin Dzeko (Fenerbahce), míg a képzeletbeli dobogó alsó fokán egy meglepőbb név, az észak-macedón KF Shkendija Tetovo támadója, Besart Ibraimi áll. Böde Dániel a negyedik helyen követi őket, ami azt jelenti: nemcsak a magyar élvonalban emelkedik ki, hanem világviszonylatban is a 38 év feletti aktív csatárok élmezőnyébe tartozik.

Mi a titka a hosszú karriernek?

Nemrég arról kérdezték, mi a titka annak, hogy még most is ilyen magas szinten teljesít.

„Rengeteg összetevő van. Kitartás, szorgalom, a futball örök szeretete, szerencse, genetika, hogy a sérülések elkerüljenek” – fogalmazott az előző idény végén bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa elsőséget ünneplő támadó.

A Paksi FC számára a szezon véghajrája – a bajnoki hajrá és a kupadöntő – is óriási jelentőséggel bír. Ebben a küzdelemben Böde Dániel nemcsak a góljaival, hanem rutinjával, vezéregyéniségével és tapasztalatával is kulcsszerepet játszhat. Az ő jelenléte a pályán nemcsak sportszakmai értéket jelent, hanem példaképet is nyújt a fiatalok számára.