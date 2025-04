Bognár Györggyel előnyből indul a Magyar Kupában a Paksi FC – előzetes

Újabb fontos mérkőzés vár a Paksi FC-re és vezetőedzőjére, Bognár Györgyre. A Mol Magyar Kupában a Kisvárda elleni idegenbeli negyeddöntő lesz a huszadik találkozója, és ha az eddigi eredményeit nézzük, a címvédő joggal bízhat abban, hogy ismét sikerrel veszi az akadályt. A vezetőedző második paksi eljövetele 2023 februárjában kezdődött, de már az első időszakában is látványos támadójáték jellemezte csapatát. A klub történetének legnagyobb sikerét is az ő irányításával érte el, amikor 2024-ben megnyerte a Magyar Kupát. Az eddigi 19 kupamérkőzéséből tizenhatot megnyert, ami kiemelkedő, 84,21 százalékos győzelmi mutató.

Bognár Györggyel a paksiak még nem veszítettek kupameccset az ellenfél otthonában

Fotó: Molnár Gyula

Bognár György és a Paksi FC a Magyar Kupában

A Paks támadófutballja a kupasorozatban is megmutatkozik: 60 szerzett gól – ami meccsenként több mint három gólos átlagot jelent –, miközben az ellenfelek mindössze 21-szer találtak be a Tolna vármegyeiek kapujába. A csapat góljain 24 játékos osztozott, plusz két öngól is segítette a menetelést. A Bognár-korszak alatti házi góllövőlistát négy játékos vezeti, akik egyaránt öt találatot szereztek: Böde Dániel, Papp Kristóf, Hahn János és Pethő Bence. Közülük utóbbi már a Kazincbarcika játékosa, Hahn és Papp pedig sérüléssel bajlódik, így a vezetőedzőnek alaposan át kell gondolnia, hogy a Kisvárda ellen kikre építhet leginkább. A szintén maródi Windecker József négy találattal követi őket a rangsorban.

Egy külön érdekesség, hogy Bognár György első paksi kupamérkőzésén az első gólt egy bizonyos Ötvös Bence szerezte, akkor még nyíregyházi színekben. Az élet azonban különös forgatókönyveket ír: az idei sorozatban éppen ő a csapat legeredményesebb játékosa a maga három találatával.

A szakember és a kupasorozatok különleges viszonya

A korábbi 50-szeres válogatott középpályás csapatai mindig is a támadófutballra épültek, és ez a filozófia kifejezetten jól működik az egymeccses kupapárharcokban. A gyors, direkten játszó Paks számára a Magyar Kupa tökéletes terep, hiszen ezekben a találkozókban a bátor támadójáték és a kockázatvállalás gyakran döntő tényező.