Magas szintű elhivatottság és lelkesedés hajtja előre a fiatal bírót

A jó kommunikáció a jó bíró legfőbb ismérve

A 20 éves paksi hölgy megjegyezte, egy jó versenybíró legfontosabb ismérve, hogy figyelmes és empatikus a játékosokkal, valamint nyitott az igényeikre és kérdéseikre. Emellett elengedhetetlen a pontos, felelősségteljes munkavégzés, a szabályok ismerete és betartatása, valamint a megfelelő kommunikáció. Mindezek mellett az is nagyon fontos, hogy a bíró valóban teljes szívvel végezze a tevékenységet, hiszen a lelkesedés és elhivatottság nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a versenyek gördülékenyen és sportszerűen zajlanak.

Buri Kata kiemelte, amennyiben lesz rá lehetősége és meghívást kap, mindenképpen szeretne külföldi versenyeken is részt venni. Célja a tapasztalatszerzés, valamint a nemzetközi bírói munka szélesebb körű megismerése, hogy továbbfejlessze tudását és szakmai ismereteit. Elmondta továbbá, a nemzetközi szintek – FIDE Arbiter (FA) és International Arbiter (IA) – eléréséhez már a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által meghirdetett angol nyelvű, online kurzusokon kell regisztrálni. Ezek a képzések nemzetközi standardok szerint zajlanak, és a vizsgák is angol nyelven történnek. Emellett a nyári időszakban mindenképpen szeretne munkát vállalni, de egy életre kialakult benne a sakk szeretete, így az a mindennapok része marad ezután is.