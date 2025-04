Mesébe illő visszatérés a paksiak kulcsjátékosától

A korábbi válogatott játékos lepattanók terén is húzóembere a paksiaknak

Most viszont egy olyan csapatban ér el 15,3 pontot meccsenként, amely a szombathelyi Falco KC mögött egyértelműen a mezőny második legjobb csapata, és ahol nem minden támadás körülötte forog. Ez a változás nemcsak érzésre tűnik így, hanem a statisztikák is alátámasztják. A Usage%-a – amely azt mutatja, mennyire aktív egy játékos a támadásokban – látványosan visszaesett, így kevesebb, de jobb minőségű helyzetet vállalhat. Ha ez az érték magas, az azt jelenti, hogy sok támadás fut rajta keresztül, sok dobást vállal vagy ő fejezi be az akciókat.

Miközben az előző években stabilan húsz százalék fölött mozgott ez a szám, idén visszaesett 17,5-re, ami csapaton belül is csupán az a középmezőnybe helyezi őt. Viszont éppen ennek köszönhetően sokkal minőségibb dobásokat tud elvállalni, ezeket pedig magasabb hatékonysággal tudja értékesíteni.

A triplázás terén is látványosan átalakult a játéka. Karrierje során harmadszor éri el a 40 százalék fölötti hatékonyságot, de most először történik ez ilyen magas dobásszámmal (3,7 kísérlet meccsenként). Ez pedig egyértelmű jele annak, hogy a periméteren is egyre hatékonyabb fegyverré válik a Tolna vármegyeieknek. Ez az egyik legjobb teljesítmény a posztján a bajnokságban, de minden posztot figyelembe véve is a legjobb tíz közé tartozik hatékonyságban. Ilyen értelemben remekül visszaköszön, hogy a csapattársak magasabb Usage%-a jóvoltából kevesebb figyelem is hárult rá a periméteren.

Mentális erő, tapasztalat és jó büntetőzés

Eilingsfeld mentális ereje nemcsak a sérülésből való visszatérésénél mutatkozott meg, hanem a játékának egyik leglátványosabb fejlődési területén, a büntetőzésben is. Karrierje elején még kifejezetten gyenge mutatókkal rendelkezett a vonalról, ám az évek során fokozatosan egy megbízható, sőt kifejezetten jó büntetőzővé vált. Ez a fejlődés nemcsak technikai csiszolódásnak köszönhető, hanem annak a mentális stabilitásnak és koncentrációnak is, amelyre szüksége volt a hosszú kihagyás utáni visszatéréshez.