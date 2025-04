Elvesztette a pályaelőnyt a KSC Szekszárd (képgalériával)

A helyosztó előtt közös megegyezéssel távozott a szekszárdiaktól Kathryn Westbeld, hogy a tengerentúli profi ligában (WNBA) szereplő Phoenix Mercury jövő héten kezdődő edzőtáborára a lehető legjobb formájában érkezzen. Az amerikai erőcsatárral nemcsak egy csupaszív embert, de legponterősebb játékosát is veszítette a KSC, ez pedig az első összecsapáson be is igazolódott.

Theodoreán Alexandra volt a legjobb szekszárdi lepattanózó

Fotó: Makovics Kornél

Magyar Bianka együttese 3:40 percig nem tudott gyűrűbe találni semmilyen módon (0–7), de a folytatásban sem javult sokat a helyzet, az első negyedben mezőnyből 1/15, büntetőből 5/10 volt a mutató. A rövid pihenő után Boros Júlia és Bernáth Réka hármasára is volt válasza a TFSE-nek, amely Dúl Panka kosarával már 38–17-re vezetett, innen kapaszkodtak vissza Theodoreán Alexandráék mínusz tizenötre a félidő végén, hogy a második húsz percre versenyben maradhassanak.

A lélektanilag fontos tíz ponton belülre azonban nem tudtak kerülni a kék-fehérek – 53–79-nél a legnagyobb különbség alakult ki –, akik pályaelőnyük elvesztése után szerdán 20 órakor azért lépnek pályára Dr. Koltai Jenő Sportközpont, hogy szombaton egyszer még fogadhassák az egyetemistákat.