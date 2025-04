Utolsó útjára kísérték az ismert növényorvost, a labdarúgás szerelmesét, tudósítóját

Március végén, életének 76. évében örökre lecsukta szemét Sióagárd köztiszteletben álló, sokak által szeretett, tisztelt és elismert polgára Finta Mihály.

A Szekszárdi Dózsa 2017-es öregfiúk csapata. Álló sor, balról: Máté L., Varga F., Soós G., Gómann J., Boczor S., Teszler V., Bernáth J., Török B. Guggol: Balogh B., Porga I., Grénus J., Finta Mihály, Fiáth T.

Fotó: TEOL (archív)

Nehéz, nagyon nehéz… Keressük, de nagyon nehezen találjuk a szavakat. Sorjáznak az emlékek, felfoghatatlan veszteség, hogy nincs már közöttünk.

Tartalmas és hosszú életének meghatározó pillére volt a labdarúgás szeretete. Tizenéves kora óta fontos helyet foglalt el életében: a helyi focicsapatban, az egyetemen és a katonaságnál is aktívan űzte a sportágat. Évtizedekig focizott különböző bajnokságokban, még szenior korában is aktívan sportolt.

Mindenkit a mozgás fontosságára biztatott. A sióagárdi csapatnak minden meccsen szurkolt, ha tehette vidékre is elutazott. Véleményt nyilvánított, sokáig tudósítóként is tevékenykedett: a Tolnai Népújságot hosszú évtizedekig tudósította labdarúgó-mérkőzésekről. Rengeteg sportújságot olvasott, kedvenc napilapja, a Nemzeti Sport állandó olvasnivalót jelentett számára. Erős memóriája és rendkívüli tudása volt. Szinte valamennyi focicsapat összeállítását fejből tudta, az Aranycsapattól kezdve egészen az alacsonyabb osztályban szereplő csapatokig.

Finta Mihály elkötelezetten művelte a növényorvosi szakmát

Már fiatalom megtalálta azt a hivatást melyet elkötelezetten szeretett és magas színvonalon művelt. A Sióvölgye MgTsz volt az első és egyetlen munkahelye, ahol növényvédő szakmérnökként dolgozott hosszú éveken át. Szakmai elhivatottságát és kitartását mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának kezdetek óta aktív tagja volt, ahol vezetőségi tagként is kivette a részét a csapat összekovácsolásában. Pályafutása és értékes szakmai tevékenysége elismeréseként a kamara tagjai oklevéllel és aranygyűrűvel jutalmazták, valamint „Tolna megye kiváló növényvédőse” címet is megkapta.

Nemcsak három gyermekét példamutatóan nevelő családapa, hanem sziklaszilárd társ és barát is volt, feleségével 53 évig alkottak egy párt.

Gyászoljuk az embert, aki emberségét megőrizve a nehézségek ellenére is talpon tudott maradni. Azt az embert, aki tetteiben is példát mutatott, aki imádott élni, aki soha, semmilyen helyzetben nem ismert lehetetlent. Tisztességes, becsületes életet élt, sallangok és külsőségek nélkül. Intellektusa és műveltsége példaértékű volt.