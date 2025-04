Fontos pontokat hullajtott a Szekszárd (fotókkal)

Délnyugati-csoport 25. forduló

A tavaszi hazai mérkőzéseken háromból kétszer is győzelmet arató Szekszárd ezúttal a tabella közepén egyensúlyozó Dunaharasztit fogadta – a cél egyértelmű volt: újabb három ponttal távolodni a kiesőzónától. A vendégek számára már nem volt igazán tétje az összecsapásnak, de ez nem jelentette azt, hogy Mészáros István csapatának könnyű dolga lett volna.

Noha a találkozó első lövése a Dunaharaszti csapatáé volt, összességében az első percektől kezdve a Tolna vármegyei gárda irányította a játékot, türelmes labdajáratással próbálta bontani a zárt vendégvédelmet. A hazaiak játékában megfigyelhető volt a tudatosság: a széleken próbálták előrejuttatni a labdát, hosszú indításokkal operáltak, miközben a középpályán és a támadószekcióban sok pozícióváltással próbálkoztak.

A vendégek nem tudták érdemben megtartani a labdát, támadásaik hamar elakadtak, középen sorra veszítették el a párharcokat. A házigazdák fölénye gyorsan góllá is érett: a 8. percben Arena Ármin egy remek támadás végén megszerezte a vezetést a Szekszárdnak. A találat nemcsak megnyugtatta a fehér mezeseket, de önbizalmat is adott: továbbra is kontrollálták a játékot. Noha egy-egy rövidebb periódusa akadt a Pest vármegyeieknek is, de ezek miatt nem kellett izgulnia a hazai kapuban álló Pomozi Zoltánnak. Cserébe a labdaszerzések után egy-egy ígéretes gyors ellentámadásra is futotta a Mészáros-legénység erejéből, bár ezeket elpuskázták, ám egyértelműen ők voltak közelebb az újabb gólhoz.

A Dunaharaszti védelme ugyan jól hatástalanította a pontrúgásokat, de mezőnyben ritkán tudtak labdát szerezni, és ha mégis sikerült, a támadásaik többnyire beadásokban merültek ki – ezek viszont nem sok veszélyt hordoztak magukban. Próbálkoztak letámadással is, de ennek intenzitása nem volt elég ahhoz, hogy zavarba hozzák a hátsó sorokból pontosan építkező szekszárdiakat.

Az első félidő utolsó tíz percét inkább a küzdelem jellemezte, mert a játékvezető magasra tette az ingerküszöböt, így nem aprózta el a sípszót. „Gól már nem született, így a pihenőre a hazaiak minimális, de teljesen megérdemelt előnnyel vonulhattak.

A térfélcsere után alig telt el pár perc, amikor jött is a hidegzuhany: egy szöglet utáni kavarodást követően a Dunaharaszti egyenlíteni tudott. A vendégek gyors kezdése meglepte a hazaiakat, a 47. percben esett gól érezhetően megváltoztatta a meccs dinamikáját. A Pest vármegyeiek lendületben maradtak, veszélyes átmeneteik és direkt támadásaik rendre próbára tették a szekszárdi hátsó sort.

A hazaiak eközben több alkalommal is labdát vesztettek az ellenfél nyomása alatt, a támadóharmadban pedig hiányzott a pontosság – a döntő passzok rendre elakadtak. Egy-egy hosszabb szekszárdi periódus után újra a vendégek kerültek fölénybe, főként a hosszú indítások utáni egy az egy elleni szituációk révén jutottak el az ellenfél tizenhatosának környékére. Két gól is született a játékrész derekán, de egyik sem volt szabályos: előbb a Szekszárd örülhetett hiába egy lesgólnak, majd a túloldalon egy kézzel szerzett találatot nem adott meg a játékvezető.

A hajrához közeledve egyre feszültebbé vált a légkör. Helyzetek nem igazán alakultak ki, inkább a párharcokról és a kisebb-nagyobb kakaskodásokról szóltak ezek a percek. A játékvezetőnek bőven akadt dolga: sárga lapok és technikai hibák színezték a játékot, miközben egyik fél sem tudta igazán magához ragadni az irányítást. A hazaiak támadóbb szellemben futballoztak, de a végjáték rendre pontatlanra sikerült – sok ígéretes lehetőség veszett el az utolsó passzoknál vagy az elsietett döntéseken.

A Szekszárd átmenet elleni védekezése ugyan jól működött, de pontrúgások után így is akadt néhány veszélyesebb pillanat a hazai kapu előtt – igaz, a Pest vármegyei alakulat próbálkozásai többnyire nem vezettek valódi helyzethez. A ráadás perceiben egy vitatott szituáció borzolta a kedélyeket, amikor a Dunaharaszti reklamált tizenegyest, ám a síp néma maradt.

A mérkőzés végül döntetlennel zárult – a Szekszárd számára ez így is egy fontos pontot jelenthet a kiesés elleni küzdelem szempontjából, de ez egy nyerhető mérkőzés volt, így aligha lehet maradéktalanul elégedett Mészáros István és legénysége.