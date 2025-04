Az NB I-ben debütáló tehetség édesapja szerint most kell két lábbal a földön maradni

A Magyar Kupában két alkalommal a kispadon ült (Mezőkövesd, Kisvárda), a bajnokságban a Győr ellen padozott, a Nyíregyháza ellen azonban eljött a nagy pillanat: Mezei Szabolcs helyére állt be a 88. percben Galambos János, a Paksi FC fiatal támadója.

Galambos János húsz NB III-as mérkőzésen 10 gólt szerzett a Paksi FC második csapatában

„Büszkeséggel tölt el, ezért dolgoztunk és dolgozunk a továbbiakban is – mondta portálunknak id. Galambos János. – Rengeteget foglalkoztunk vele külön, jómagam és a nagyapja is. Neki nagyon sokan köszönhet. Természetesen feleségemmel biztosítottuk neki a nyugodt családi hátteret, ami elengedhetetlen a sportsikerekhez. Óriási dolognak tartom, hogy ennyi idősen bemutatkozott az élvonalban. Minden hazai mérkőzését megnézzük a Paksi FC-nek, most benne volt a levegőben, hogy debütálhat az NB I-ben. Jól teljesít a válogatottban, az NB III-as csapatban és az edzéseken is, így számítottunk rá, hogy Bognár György edző megadja neki a lehetőséget. Most kell két lábbal a földön maradni, minden egyes játékpercért keményen meg kell küzdenie a továbbiakban.