Gévay Zsolt betartotta Böde Dániellel tett ígéretét (fotókkal)

A legjobb helyen van Gévay Zsolt

– A szavaiból azt veszem ki, hogy élvezi ezt a munkakört. Vezetőedzői ambíciói is vannak?

– Egyszer az szeretnék lenni, de végig akarom járni a ranglétrát. Más szemszögből nézem már a futballt, játékosként az a legfontosabb, hogy játszol vagy sem, csak a saját feladatodra kell koncentrálni, edzőként viszont egy huszonhét fős keretnél huszonhét fele kell figyelni. Többrétegű az edzői munka, nem mondanám, ugyanakkor nem mondanám, hogy nehezebb. Tetszik ez a szerepkörben, érzem, hogy Bognár György számol velem, hogy fontos tagként kezel a stábjában. Tisztában vagyok vele, hogy rengeteg tapasztaltot kell még szereznem, ehhez pedig tökéletes helyen vagyok. Idén sikerült felvételt nyernem a B+A tanfolyamra, ha minden jól megy, 2026 őszén A-licenszes képesítést szerzek.

– Szombaton rangadón fogadják a Puskás Akadémiát. Sikerült összerakni a győztes taktikát a felcsútiak ellen?

– Az mindig megvan, ahogy az ellenfélnek is, a kérdés, hogy ki tudja ráerőltetni akaratát a másikra. Az idei szezonunk mondhatni parádésra sikerült eddig, most viszont jön a finis, az utolsó hat forduló és még a kupában is állunk. Megteremtettük az esélyt, hogy szépen zárjuk a szezont, ennek egyik fontos állomása lesz a hétvégi.