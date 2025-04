Négyéves kislánya is formában tartotta a visszatérő gólkirályt

– Valahogy így kell kezdeni egy szezont, még ha az érthető okokból áprilisra tolódott!

– Nagyon vártam már a pillanatot, hogy újra pályára léphessek, a gól már csak hab volt azon a bizonyos tornán! – válaszolta portálunknak Hahn János, aki a júliusi keresztszalag-szakadásából visszatérve a Paksi FC NB III-as csapatában szerzett gólt a Dunaharaszti MTK ellen, beállítva a 2–0-s végeredményt.

Hahn János nyolc hónap után lépett ismét pályára

Fotó: Molnár Gyula

– Milyen volt ismét pályára lépni?

– Sejtettem, hogy lassan eljön ez az idő, jó érzéssel töltött el. Szerencsére nem éreztem fájdalmat abban a húsz percben, amit pályán töltöttem és igazából furcsának sem mondanám.

– Hétvégén akkor már az élvonalba is visszatérhet?

– Ezt azért nem jelenteném ki, a nyolc hónap kihagyás mégis csak hosszú idő. Fokozatosságot kell előtérbe helyezni, hiába érzem mentálisan és fizikálisan is erősnek magam. Fejben tudtam, hogy hosszú procedúra elé nézek és ezért nem is estem pánikba. Ebben az is segített, hogy a rehabilitáció a tervek szerint haladt. Fizikálisan pedig a négyéves kislányom foglalt le.

Fotó: Molnár Gyula

Bízik a csapatban Hahn János

– Pedig egy jó formában lévő Hahn János elkélne a csapatba, hiszen szombaton a Puskás Akadémiát fogadják.

– Azért vannak még kiválóan teljesítő játékosok, köztük csatárok is a keretben. Tény, hogy fontos mérkőzés vár ránk a hétvégén, egy kifejezetten jól játszó csapatot fogadunk. Azonban kulcsfontosságú lesz, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, a hazai pálya számunkra nagy előnyt jelenthet.

– Hat fordulóval a bajnokság vége előtt versenyben vannak a bajnoki címért, de az újabb Magyar Kupa döntő is összejöhet. Gyanítom a hangulatra nem lehet panasz az öltözőben.

– Arra általában nincsen, jól játszik a csapat, az eredmények is jönnek, úgyhogy nagyon jó a hangulat az edzéseken. A legjobb taktika most is az, ami az előző szezonban már bejött, hogy csak a következő mérkőzésre kell koncentrálunk. Ha nem is sorsdöntő, de lélektanilag sokat jelentene, ha meg tudnánk előzni a felcsútiakat.