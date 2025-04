Három kapufa, három pont: a Paks versenyben maradt a bajnoki címért!

Ahogy közeledett a szünet, a mérkőzés csapkodóbbá vált, mindkét csapat előtt nyíltak lehetőségek gyors átmenetek révén. Ez a nyílt szakasz végül a vendégeknek hozott áttörést: egy újabb pontos oldalváltás után Silye Erik azonnal középre tette a labdát, Tóth Barna pedig remek ütemben érkezve megszerezte a vezetést. Az első félidő összképe alapján teljesen megérdemelten vonulhatott előnnyel szünetre a Paks.

A fordulást követően is aktívan kezdtek az atomvárosiak: a széleken vezetett akcióik révén többször is veszélyeztettek, miközben a labdabirtoklásra alapozva próbálták kontrollálni a játék ritmusát. Türelmes labdajáratásokkal építkeztek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy az MTK ne tudjon ritmust váltani. Ennek ellenére a hazaiaknak is voltak hosszabb labdabirtoklási periódusaik: először középen próbálták megbontani a paksi védelmet, majd miután ez kevés eredményt hozott, a szélek felé tolódtak a támadások. Ezekből egy-két lövésig is eljutottak, ám ezek sem jelentettek valódi veszélyt Szappanos kapujára.

Ahogy az MTK egyre feljebb tolta a védekezését, egyre több üres terület nyílt meg mögöttük, amit a vendégek gyors átmenetei rendre ki is használtak. A labdavesztések után indított kontrák több alkalommal is komoly helyzetet eredményeztek, Demjén Patriknak többször is közbe kellett avatkoznia. A játékrész derekán Bognár György változtatott: két támadót is pályára küldött, hogy erősítse a labdatartást és még bátrabban játszhassanak a hosszú indításokra. A friss csatárok érkezése után valóban több ilyen próbálkozás is akadt.

A játék képe alapján némileg váratlanul, de az MTK mégis kiegyenlített: a korábban Paksban is megfordult Bognár István jó húsz méterről eleresztett lövése utat talált a vendégek kapujába. Az örömük azonban nem tartott sokáig: az alig egy perccel korábban beállt Böde Dániel első lehetőségéből újra megszerezte a vezetést a Paks. Nem sokkal később akár a harmadik vendéggól is megszülethetett volna, de Ötvös Bence másodszor is a kapufát találta el, így továbbra is nyílt maradt a mérkőzés.