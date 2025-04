Ebben a 90 percben minden benne volt, ami a foci sava-borsa

A dobogós helyekért vívott küzdelem egyik kiemelt fontosságú állomásához érkezett a vármegyei I. osztály mezőnye, hiszen Kakasdon két azonos pontszámmal álló együttes csapott össze. A hazaiak a Bátaszék gárdáját fogadták, és bár a kezdésre már eső fenyegette a mérkőzést, a gyepen inkább a korábban hulló csapadék nyomai érződtek – a csúszós talaj komoly kihívás elé állította mindkét csapatot.

Minden szabad labdáért nagy csata zajlott a Kakasd és a Bátaszék meccsén

Fotó: Makovics Kornel

Az első percek óvatos tapogatózással teltek, egyik fél sem vállalt felesleges kockázatot. A kakasdiak többet birtokolták a labdát, ám csak lassan tudtak előrehaladni, mivel a vendégek jól zárták a passzsávokat. A bátaszékiek részéről Buzás Attila taktikája az átmenetekre és a gyors felívelésekre épült, s ennek jegyében az első említésre méltó jelenet is hozzájuk fűződött: egy félpályáról elvégzett szabadrúgással próbálták megtréfálni a kint helyezkedő Zsiga Kevint.

A félidő derekától a játék képe is változott: több vitatott játékvezetői ítélet borzolta a kedélyeket, ami tördelt, ideges mezőnyjátékká formálta az addigi taktikai csatát. Ez a helyzet inkább a vendégek malmára hajtotta a vizet, akik labdaszerzéseik után gyors ellenakciókkal operáltak. A játékrész legnagyobb helyzetét is egy ilyen kontrából alakították ki, de ezen kívül főként távoli próbálkozásokkal veszélyeztettek.

A túloldalon a Kakasd főként hátulról próbálta felépíteni támadásait, ám a türelmes labdajáratásaikba időnként hiba csúszott. A hazaiak számára inkább az egyéni megvillanások jelentettek lehetőséget, ám ezekből kevés akadt, és ha el is jutottak helyzetekig, azok is rendre kimaradtak.

A Kakasd szép góllal szerzett vezetést

A fordulás után egészen más arcát mutatta a Bátaszék: a vendégek ekkor már igyekeztek labdabirtoklásban is fölénybe kerülni, és egyre inkább arra törekedtek, hogy támadásaikat felépített játékból indítsák. Bár az elképzelés megvolt, hogy miként bontsák meg a hazai védelmet, a befejezéseknél továbbra is csak távoli lövésekig jutottak.

A nyíltabb játék azonban kedvezett a kakasdiaknak, akik otthonosan mozogtak a kontrák világában. Az első gyors támadásukat góllal is zárták: Mayer Norbert ugrott ki a bal oldalon, majd higgadtan a hálóba helyezett.

A hátrányba kerülő Bátaszék ezt követően még nagyobb nyomást gyakorolt a hazai védelemre, és aktívabb támadójátékkal próbált válaszolni. Ennek meg is lett az eredménye: a 60. perc környékén egy szöglet után egalizáltak #10 góljával, visszahozva ezzel a mérkőzést a nyílt küzdelembe.

Bár sokáig sportszerű mederben haladt a játék ebben a félidőben, mégis egyetlen keményebb eset elég volt ahhoz, hogy elszabaduljanak az indulatok. A feszült légkörben a játékvezetőnek nem volt könnyű dolga, és egyre több figyelmeztetésre volt szükség, hogy kézben tartsa az összecsapást. Ennek lett az egyik áldozata Déli Dániel, aki piros lapot kapott az esetet követően.

A bátaszékiek emberhátrányban is fegyelmezetten és szervezetten védekeztek. Lezárták a középső területeket, és gyors, szélső kontrákban keresték a lehetőséget, amikor csak rés nyílt a hazai védelmen. Mindeközben szinte teljesen ellehetetlenítették a Kakasd támadásait, akik nem tudták kihasználni, hogy eggyel többen vannak.

Az utolsó tíz percre teljesen szétszakadt a pálya: a középpálya gyakorlatilag eltűnt, mindkét fél a győztes találat reményében rohamozott. Ez is hozzájárult, hogy kiegyenlítődött a létszám, miután Kvanduk József egy kontratámadás megakadályozásáért megkapta második sárga lapját.

A hátralévő idő inkább a szabálytalanságokról és a reklamálásokról szólt, miközben mindkét kapu előtt kialakult még egy-egy veszélyesebb szituáció – átlövések és szögletek formájában –, ám újabb találat már nem született. A lefújás után még egy kisebb tömegjelenet is kialakult, ami jól mutatta, mennyi feszültség és rivalizálás rejtőzött ebben a kiélezett mérkőzésben.