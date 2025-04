Egyszerre, egy csapatban lépett pályára apa és fia

Korábban a nevét egészen más csapatok körül és egészen más szinten hallhattuk, Kalmár Ferenc azonban továbbra is aktív. Egykoron az NB I-es Tatabánya, Dunaújváros, Volán, és az NB II-es Szekszárd színeiben is megforduló kiváló védő vasárnap zombai színekben negyedórát töltött a pályán a harmadosztály Nyugat csoportjában. Ha már pályára lépett, gólt is lőtt, ezzel 63 évesen, 2 hónaposan és 27 naposan a Tolna vármegyei labdarúgó-bajnokságok idei szezonján legidősebb gólszerzője lett.

Kalmár Ferenc (kékben) hosszabb ideig meghatározó szereplője volt a megyei futballpályáknak

Fotó: TEOL (archív)

„A labdarúgás szeretete miatt léptem pályára – mondta Kalmár Ferenc. – Egész pályafutásom alatt minden a foci körül forgott, sokáig versenyszinten űztem, a mai napig elmegyek bárhová, bárkivel focizni. Zombán jelezték, ha van kedvem, menjek. Másfél éve leigazoltak, de nem szerettem volna másoktól elvenni a játéklehetőséget. Most viszont szóltak, hogy kevesen vannak, így siettem a segítségükre.”

Kancsó – ahogy a megye pályáin mindenki ismeri – negyedórával a lefújás előtt Misóczki Bélával együtt állt be a vendégcsapatba. A Zomba ekkor 4–0-ra vezetett, a vége 8–0 lett.

„Borzasztó volt a naki pálya talaja, minden egyes lépésnél figyelni kellett, nehogy kiforduljon a térdünk. Élveztük a játékot, öt-hat passz elég volt ahhoz, hogy helyzeteket alakítsunk ki. Hepehupás pályán is lehet jól játszani, csak technikás megoldásokra van szükség. Örültem, hogy gólt lőttem” – tette hozzá.

Kalmár Ferenc tíz év után szerepelt ismét egy csapatban a fiával

A meccs nem csak azért volt érdekes, mert 63 éves az egyik gólszerző. A futballalmanach oldalaira kívánkozik, hogy fiával, Zsomborral szerepelt ismét egy csapatban. A két Kalmár három góllal járult hozzá a második helyen álló zombaiak győzelméhez.

„Jelenleg ez jelenti számomra a motivációt. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a fiammal ismét együtt játszottam – jelentette ki a szekszárdi labdarúgó. – Tíz esztendővel ezelőtt a megye egyes Majosban futballoztunk utoljára, akkor Zsombi még csak 18 éves volt. Egy klub színeiben tizenöt percet együtt fociztunk, kisebbfajta csodaként, beteljesült álomként éltem meg.”