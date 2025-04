Kékbe borult Szekszárdon a Garay tér (fotókkal)

A derűs, napsütéses időjárás miatt az égbolt is kékbe öltözött szombat délelőtt Szekszárdon, ahogy a vármegyeszékhely központja is kékbe öltözött. Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület szervezésében rendezték meg idén is az Esőmanók Esőmenők jótékonysági futóversenyt.

Az esemény csak nevében volt verseny, a rendezvény legfontosabb célja ezúttal is az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét az autizmussal élőkre. Mint azt Vizdár-Lőczi Gizella, az egyesület egyik alapítója a rajtnál elmondta, a résztvevők nemcsak támogatták az Esőmanókat, de üzentek is, hogy nem hagyják őket magukra.

Az idei jótékonysági eseményre közel 650 nevezés érkezett be, ők három táv (1, 5, 11 kilométer) közül választhattak, a leghosszabbat kerékpárral is lehetett teljesíteni. Több ponton zenei kíséretet kaptak az indulók, a Béri Balogh Ádám utca 41. szám előtt elhaladók a Hangszerelem Zenestúdió koncertjéből meríthettek erőt a hátralévő méterekre.