Későn jött a hajrá a gyenge napot kifogó ASE-től, egyenlített a Sopron

Tíz nap alatt harmadszor csapott össze egymással a két csapat, a húsvéthétfői negyeddöntő azonban különbözött az első kettőtől. Ebben nagy szerepet játszott a helyszín, a Novomatic Arénába ugyanis nem győzni járnak ebben a szezonban a csapatok, idén csak a Szolnok, a Szombathely és a Paks tudott nyerni Sopronban, utóbbi hosszabbításban.

Az ASE a két magabiztos hazai siker után (az alapszakaszban 97–92, a rájátszásban 94–66) rosszul kezdte a találkozót, a hazaiak már 13–2-re is vezettek és nyolc rontott dobást követően a 18. percig kellett várni a vendégek első triplájára. Dukes hármasa után zsinórban Chandler is bevágott kettőt távolról, ám ezek is csak a tíz pont körüli különbség tartására voltak elegendőek az első félidőben.

Ezúttal hiányzott a tűz Kosztasz Flevarakisz játékosaiból, nem voltak elég élesek a palánkok alatt, Lockett a büntetőivel a harmadik negyed elején mégis tízen belülre dobta a paksiakat, az utolsó negyedre pedig rég nem látott közelségbe került a látogató (62–55). A záró felvonást ennek ellenére a Sopron kezdte jobban és bár nagy hajrát mutatott be az ASE, sem az, sem pedig Lake 18 (!) lepattanója nem tudta kompenzálni a találkozó nagy részét.