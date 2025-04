Kibrusztolta a Paks, a címvédő négy között a Magyar Kupában! (fotókkal)

Ahogy azt az idei kupasorozatban már megszokottnak lehet nevezni, ezúttal is látványos rotációt alkalmazott a huszadik paksi kupamérkőzésére készülő Bognár György. A szakember a találkozó előtt a változtatások indoklásául megnevezte az edzettségi állapotot és a sűrű menetrendet is. Ennek megfelelően a kezdő Kovácsik Ádám nevével kezdődött, a védelemben ott volt a hetek óta mellőzött Kinyik Ákos, a középpályára visszatért a válogatottban is jól teljesítő Vécsei Bálint, elől pedig a szezonban nyolcadik alkalommal kezdett Haraszti Zsolt.

Fotó: Kovács Péter

Két jó formában lévő csapat csapott össze, de mivel egyikük sem a megszokott kezdőjével állt fel, a mérkőzés első harmadában rengeteg hiba tarkította a játékot. A sok szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, de amikor mégis, akkor is inkább a hosszú indítások, elmozgások és területbe futások domináltak – azonban a pontatlanság miatt ezekből kevés veszély alakult ki. Mindkét csapat igyekezett a széleken megbontani a védelmet, de a hátsó alakzatok stabilan állták a sarat.

A kissé csapkodó játékhoz a Kisvárda alkalmazkodott jobban: a hazaiak több párharcot nyertek a középpályán, és ezekből gyors akciókat tudtak vezetni. Bár komoly gólhelyzeteket eleinte nem tudtak kialakítani, fokozatosan növelték a nyomást a paksiakon. A félidő második felére a labdabirtoklásban is megmutatkozott, hogy Révész Attila csapata milyen elveket követ: szervezett védekezés, hatékony letámadás a semleges harmadban, és ezekből építkezve próbálták irányítani a játékot. A pontrúgások is veszélyt hordoztak magukban – a szögletek és szabadrúgások rendre lehetőséget kínáltak a gólszerzésre.

Fotó: Kovács Péter

A paksiak lassan vették fel a mérkőzés ritmusát, támadásban nem tudtak érvényesülni, és a támadóharmadba is ritkán jutottak el. A lassú építkezés nem feküdt a csapatnak, így maradt a direktebb játék, ám ezen a napon ez sem működött hatékonyan. A beindulásokból kialakult egy az egy elleni párharcokban bízhattak, de ezekből sem sikerült komoly helyzeteket kialakítani. Az első félidőt mindössze egy kósza lövés jellemezte a paksiak részéről – ami messze elmaradt attól, amit egy kupameccsen el lehet várni.