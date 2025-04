Kiemelt akadémiai háttér nélkül is a világelitben a Paksi FC!

Hogyan áll a többi magyar csapat a hazai játékosokkal?

A Paks a maga 83,6-os indexével a magyar mezőny legjobbja ezen a listán, amit a saját nevelésű játékosokban erős MTK Budapest követ 82,5-ös mutatóval. A dobogó alsó fokára a Fehérvár FC állhatna fel (53,7), éppen csak megelőzve a Kecskemétet (53,5) és a Debrecent (53,0).

A lista másik végén viszont a Ferencváros található, ahol a hazai játékosok aránya mindössze 26,1%, és a saját nevelések alig érik el a 10 százalékot. Nem véletlen, hogy a IX. kerületi klub játékospolitikája gyakran vita tárgya a magyar futballberkekben, hiszen a rekordbajnok az utóbbi években szinte teljesen légiósokra építette sikereit.

Forrás: CIES

Miért fontos ez a kutatás?

A CIES tanulmánya nem csupán statisztikákat közöl, hanem egy izgalmas futballtendenciára is rámutat: a helyi játékosokra építő csapatok egyre ritkábbak, de nem tűntek el teljesen. A Paks példája azt mutatja, hogy egy klub sikeresen működhet anélkül is, hogy külföldi játékosokkal erősítene. Ez nemcsak a szurkolók számára teszi szerethetővé az együttest, hanem a magyar futball számára is hosszú távon előnyös lehet.

Persze a kérdés mindig ott lebeg: vajon meddig lehet ezt az utat járni? Lesz-e a jövőben olyan kihívás, amely rákényszeríti a Paksot arra, hogy feladja ezt az elvet? Egyelőre úgy tűnik, hogy a klub kitart a filozófiája mellett – és ezzel továbbra is egyedi színfoltja marad a magyar és a nemzetközi futballnak.