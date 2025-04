Megnyerte a válogatót, Világjátékok résztvevő Kiszli Vanda!

A kaposvári Desedán indult idén is a maratoni kajak-kenusok idei versenyszezonja, a Vígh Sándor Emlékverseny ugyanakkor egyben válogató is volt az augusztusi Világjátékokra. A 20 kilométeres felnőtt női mezőnyben ott volt Kiszli Vanda is, aki a 2022-ben a nem olimpia játékok hivatalos világversenyén két aranyérmet szerzett az amerikai Birminghamben.

Kiszli Vanda magabiztosan nyerte a Világjátékok válogatóját

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: MKKSZ

Az Atomerőmű SE többszörös világ- és Európa-bajnoka magabiztos versenyzéssel, közel két perccel utasította maga mögé a szolnoki Csikós Zsókát és több, mint két perccel az U23-as világbajnok Csépe Pannát. Sikerével biztossá vált, hogy Kiszli Vanda képviseli majd a magyar színeket a kínai Csengtúban, miután a tavalyi világbajnokságon neki köszönhetően szerzett hazánk kvótát a Világjátékokra.