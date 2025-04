Lenzsér Bence az ősz mellőzött játékosából a tavasz kulcsembere lett

Fotó: Dömötör Csaba

Összességben elmondható, hogy ezen a téren is előrelépett: míg korábban főként biztos passzokat vállalt, most már egyre többször próbál progresszív átadásokat és hosszú keresztlabdákat is indítani, hogy gyorsabban juttassa előre a labdát. A progresszív és a támadóharmadba juttatott passzokat illetően az őszi és a tavaszi mérkőzései közt is látható a különbség, miközben a beadások és még a cselek tekintetében is van bizonyos mértékű javulás a játékában. Talán ez is közrejátszott abban, hogy mára alapemberré vált, de az biztos, hogy az eredményesség a vezetőedző döntését igazolja. Ezen felül nem esik nehezére a támadásokban való aktív szerepvállalás, olyannyira nem, hogy a statisztikai mutatók szerint a magyar élvonal egyik legtámadószelleműbb belsővédőjéről beszélhetünk személyében.

Támadóharmadon belüli labdaérintések – 94. percentilis

Ellenfél tizenhatosán belüli labdaérintések – 90. percentilis

Támadóharmadban fogadott passzok – 90. percentilis

Ellenfél tizenhatosán belülre adott passzok – 90. percentilis

Megjegyzés: A percentilis szó alatt azt értjük, hogy egy 100 fős rangsorból hányadik legjobb az adott illető (a századik a legjobb).

Hiába mondhatnánk azt, hogy az őszi kimaradásai okán ez egy gyengébb szezon Lenzsér karrierjében a mérkőzésszámok és játékpercek terén, valójában a paksi tíz szezonja során még sosem volt ennyi gólban való közreműködése. A tavasszal betalált a Fehérvár, kiharcolt egy tizenegyest a Debrecen és gólpasszt adott az Újpest elleni találkozón. Ezek igen magasra teszik azt a bizonyos lécet, hiszen mindössze hét bajnokit játszott eddig a Paks 2025-ben. A jó folytatás mind Lenzsér, mind a csapat számára kulcsfontosságú, ha a szurkolók mernek nagyot álmodni, de a klubnál továbbra is a fokozatosságra helyezik a hangsúlyt.