Egy céltudatos fiatalemberrel lett kevesebb az ország Lieszkovszky Zalán halálával

Egy héttel az április 19-i tragédia után a Duna bölcskei szakaszán találták meg a hajóbaleset során eltűnt Lieszkovszky Zalán holttestét. A 34 éves sportembertől korábbi klubja, a Bölcskei SE közösségi oldalán búcsúzott el, de egykori csapattársak is megemlékeztek barátjukról, ismerősükről. A dunaújvárosi születésű hálóőr a Paksi SE és a Paksi FC utánpótlásában pallérozódott, de megfordult a Tamási és a Dunaföldvár együttesében is.

Lieszkovszky Zalán nagyon sokat szerették és kedvelték. Forrás: Bölcskei SE

Lieszkovszky Zalán nemcsak nagypályán védett, a kezdetekből tagja volt a néhány éve alakult soccaválogatottnak, valamint a futsal szakágban is letette névjegyét. Tagja volt szülővárosa együttesének, onnan ismeri a Tolna-Mözs női csapatának vezetőedzője, Reveland Zoltán is.

– A Dunaferrben 2015-ben voltunk csapattársak, mivel én is kapus voltam, hamar közelebbi kapcsolatba kerültünk – fogalmazott a tréner. – Arra emlékszem, hogy síp- és szárkapocscsonttörés után tért vissza, ebből is látszódott rajta, hogy ambiciózus fiatalemberről van szó. Ez a sérülés akár ketté is törhette volna pályafutását, de azon volt, hogy minél hamarabb felépüljön és visszakerüljön a csapatba. Nagyon törekvő, céltudatos srác volt – tette hozzá Revaland Zoltán.