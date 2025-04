Magabiztosan szerezte meg az előnyt a KSC Szekszárd (fotókkal)

A harmadik negyed nagy részében két légiósát, az egyaránt amerikai Dara Mabrey-t és Aijha Blackwellt, valamint Czank Tímeát is pihentető ceglédieken gyakorlatilag átrohant a Szekszárd, kétséget sem hagyva az első felvonás végkimenetelével kapcsolatban. Az utolsó felvonást így már „csak” le kellett játszani, ami így is tartogatott szép megoldásokat hazai részről. A szezon második felére egyre jobb teljesítményt nyújtó Szücs Gréta, valamint Boros Júlia és Mányoky Réka néhány megmozdulása is ebbe a kategóriába tartozott. A vége pontosan annyi lett, mint a szeptemberben Albertirsán (91–52), ahol szerdán akár le is zárhatja a küzdelmet Magyar Bianka együttese.

Fotó: Kiss Albert

A párharc második mérkőzését 18 órakor rendezik, amennyiben szükség van harmadik találkozóra, azt szombaton ugyancsak 18 órakor tartják Szekszárdon.

Női NB I, 5-8. helyért, 1. mérkőzés

Tarr KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd 91–52 (24–16, 20–12, 18–10, 29–14)

Szekszárd, 600 néző. V: Török D., Nyilas, Nagy B.

Szekszárd: Bernáth 6/3, BOROS J. 19/6, Piestrzynska 6/6, WESTBELD 18, SZÜCS G. 5. Csere: Bejedi 13/3, Holcz 6, Higgins 10, Mányoky 5, Theodoreán 3/3. Vezetőedző: Magyar Bianka

Cegléd: MABREY 16/3, Czank 5/3, Farkas P., SZERELEM-KOBOLÁK 15/6, Blackwell 12. Csere: Albert Sz., Andi H. 1, Szirony 3/3, Kaid, Viszmeg. Vezetőedző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–4. 8. p.: 19–11. 12. p.: 26–18. 15. p.: 34–23. 19. p.: 40–25. 22. p.: 48–28. 27. p.: 58–33. 30. p.: 62–38. 34. p.: 74–55. 38. p.: 87–48.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Szekszárd javára