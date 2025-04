Magyar Kupa: a döntő kapujában vághat vissza a Paks a ZTE-nek

Újabb kiemelt fontosságú kupamérkőzés vár a Paksi FC-re – ezúttal a Zalaegerszeg elleni elődöntő keretében lép pályára az atomvárosi alakulat a Mol Magyar Kupában. Bognár György vezetőedzőként már a huszonegyedik alkalommal irányítja a zöld-fehéreket a sorozatban, és a statisztikák alapján minden okuk megvan a bizakodásra: a szakvezetővel tizenhetet megnyert a csapat, ami egészen kiemelkedő, 85 százalékos győzelmi arányt jelent.

Osváth Attila betalált a novemberi Paks–Zalaegerszeg bajnokin

Fotó: Molnár Gyula

A jelenlegi időszaka 2023 februárjában indult, ám már első paksi regnálása során is markáns arculatot kapott a csapat, látványos támadójátékkal, merész futballfilozófiával. Eredményesség tekintetében pedig nem is lehet kérdés: 2024-ben klubtörténelmi sikert ért el az együttessel, amikor elhódították a Magyar Kupát. Most ismét közel kerülhetnek a döntőhöz, ahol akár meg is védhetik címüket – ehhez viszont le kell győzniük azt a ZTE-t, amely idén már háromszor borsot tört az orruk alá a bajnokságban.

A Paks ugyanakkor veretlenül várhatja a kupacsatát: a Bognár-legénység a 2025-ös naptári évben lejátszott eddigi 13 tétmérkőzésén nem talált legyőzőre, a hétvégi Puskás Akadémia elleni döntetlennel pedig klubrekordot állított be, hiszen ez volt zsinórban a tizenegyedik veretlen bajnokija az együttesnek. Ennek ellenére nem lehetett maradéktalan az öröm, hiszen a hosszabbítás perceiben két pontot hullajtott el a csapat – így a győzelem mellett az élre ugrás lehetőségét is elszalasztotta.