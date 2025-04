Megtörve az átkot bejutott a Magyar Kupa döntőjébe a Paksi FC! (fotók és videók)

Az elmúlt két év Magyar Kupa győztese ezúttal az elődöntőben nézett farkasszemet egymással: a vendég Zalaegerszeg a szezon szebbé tételéért, míg a Paks a „kupaátok” megtöréséért lépett pályára. Ez az átok ugyanis immár majd egy évtizede tart: a címvédő rendre elbukik a döntőbe jutásért vívott párharcban. Bognár György ezúttal is több ponton frissített, rotált összeállítással próbálta megtörni a sorozatot. A kezdőcsapat ismét Kovácsik Ádám nevével kezdődött, a védelemben pedig a tavasszal mellőzött Kinyik Ákos tért vissza. A középpályán helyet kapott a sérüléséből felépült Windecker József, míg a támadósorban Haraszti Zsolt neve jelentette talán a legnagyobb meglepetést.

Könyves Norbert visszatért a paksi kezdőbe

Fotó: Molnár Gyula

A Fehérvári úti stadion közönsége már az első percektől megadta az alaphangot, a paksiak pedig igyekeztek ehhez igazodva kezdeményezően fellépni. A remek iram inkább a Tolna vármegyeieknek kedvezett: támadó szellemű hozzáállásukkal hamar ráerőltették akaratukat a vendégekre. Ez lehetőségekben is megmutatkozott, ám inkább csak távoli kísérletekkel tudtak némi veszélyt teremteni.

A kezdeti nyomás után fokozatosan játékba lendült a Zalaegerszeg is. A vendégek stabil védekezésre rendezkedtek be, de az átmenetekben és a rögzített szituációkban bízhattak, hiszen az összeszokatlan az atomvárosi letámadás nem bizonyult hatékonynak. Ez a ritmusbeli zavar több szabálytalansághoz is vezetett a félidő első felében, így sorra jöhettek a zalai pontrúgások.

Fotó: Molnár Gyula

A játékrész derekához közeledve kiegyenlítettebbé vált a játék képe. A pontatlanság mindkét oldalon felütötte a fejét, a hibák megszaporodtak, s a kialakult kissé kaotikus fázisban a Zalaegerszeg érezhette magát komfortosabban. A technikásabb vendégjátékosok bátran vállalták az egy az egy elleni szituációkat, miközben a Paks labdabirtokláson alapuló, tempót lassítani próbáló játéka több technikai hiba miatt nem tudott hatékonyan érvényesülni.

A 36. percben aztán egy váratlan pillanat billentette ki az addigi egyensúlyt: Mezei Szabolcs igen messziről, a kapu elé ívelt szabadrúgása senki által sem érintve, egy pattanás után utat talált a hálóba. A semmiből jött találattal előnybe került a Paks, amely a meccs eleji lendülete után addigra már némiképp elvesztette a fonalat. Bár a hátrányba kerülő Zala vármegyei csapat próbálta magához ragadni az irányítást, komoly helyzetet nem tudott kialakítani – Kovácsiknak csupán két könnyed védés jutott az első játékrész egészét tekintve.