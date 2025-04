Osváth Attila: Ha a csapatnak jól megy, az rám is pozitív hatással van

– Pontosan így akarta, vallja be!

– Bevallanám, ha így lenne, de korántsem erről van szó – felelte portálunknak a Kisvárda–Paks Magyar Kupa negyeddöntő egyetlen góljának szerzője, Osváth Attila. – Azt kérték tőlem, hogy próbáljam meg középre vagy a hosszúra tekerni a labdát, ahol a csatárok mozognak, de a rövidre érkezett a beadásom, a kisvárdai védő mozdulatával megzavarta a kapust, így talált utat a labda a kapuba.

Osváth Attila (jobbra) kiváló szezont fut

Fotó: Kovács Péter

– Ahogy mondani szokás, a „kis gól is gól”, amivel a legutóbbi négy kiírásból harmadszor jutottak négybe a Magyar Kupában. Ha választani lehetne, kit szeretne kapni az elődöntőben?

– Bárkit is kapunk, nem lesz egyszerű dolgunk még hazai pályán sem. A Zalaegerszeget idén a bajnokságban nem tudtuk megverni, a Ferencváros mégiscsak a Ferencváros, de az MTK–Fehérvár mérkőzés továbbjutója sem véletlenül lesz ott a négyben. Az elődöntőnek amellett, hogy ez is egy mérkőzésen dől el, külön pikantériája van.

– Bajnoki fronton is versenyben vannak még, nyolc fordulóval a vége előtt hat pont a hátrányuk az éllovas Puskás Akadémiával és kettő a Ferencvárossal szemben.

– Saját magunkra figyelünk, a következő mérkőzést próbáljuk megnyerni. Hogy ez mire lesz elég a szezon végén, azt akkor látjuk meg. Örülnénk, ha előrébb tudnánk lépni a tabellán, de a legfontosabb, hogy a dobogón maradjunk. Jelenleg öt pont az előnyünk az MTK-val szemben, azt gondolom, hogy a jelenlegi harmadik hely is szép eredménynek számítana az utolsó forduló után.

Múlt és jelen: Osváth Attila, a Paks hátvédje és az atomvárosiak korábbi játékosa, Fiola Attila (jobbra)

Fotó: Kovács Péter

– Mintha ezúttal nem jönne az a szokásosnak mondható hullámvölgy, ami egy-egy szezonban a csapatra jellemző szokott lenni, és amit Bognár György is többször hangoztatott.

– Ősszel volt egy négy mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatunk, remélem, hogy akkor azzal ott ezt le is tudtuk zárni. Nem állítom, hogy most sziporkázunk, nem olyan volt a játékunk az elmúlt hetekben, ami elvárható tőlünk és amit elvárunk magunktól. Hiányzott az az átütőerő, ami a többi mérkőzésen megvolt.

Osváth Attila dobogón maradna a Pakssal

– Szombaton azt a Nyíregyházát fogadják, amely szintén érdekelt volt hétközben a Magyar Kupában, de 2–0-s vereséget szenvedett Zalaegerszegen. Ez előnyt jelenthet?

– Meglátjuk, de az biztos, hogy mentálisan nehezebb helyzetben vannak nálunk. Csipkedniük kell magukat, mert a kiesőhely egy pontra van tőlük, így a bukdácsolás nem fér bele nekik. Mi jó passzban vagyunk, mondhatni nyomás nélkül játszhatunk, remélem, hogy hétvégén az átütőerő is megjön.