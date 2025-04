Bejött a papírforma, 17 éves játékos debütált a Paksban (fotókkal)

A tabellán elfoglalt helyezések, a két csapat közötti tetemes pontkülönbség, valamint a hazaiak tízmeccses veretlenségi sorozata alapján minden adott volt ahhoz, hogy a Paks esélyeshez méltóan fogadja a gyenge formában érkező Nyíregyházát.

A Paks Papp Kristóf góljával szerzett vezetést

Fotó: Molnár Gyula

Ugyanakkor árnyalta a képet a válogatott szünetet követő két meccsen mutatott játék – még ha az eredmény ezúttal sem maradt el –, hiszen a Tolnai vármegyeiek számára a szezon során rendre nehézséget okozott a sorozatterhelés kezelése: a legutóbbi három kupagyőzelmet rendre pontvesztés követte a bajnokságban – ekkor született a csapat egyetlen hazai veresége is a Diósgyőr ellen. A kérdés tehát adott volt: sikerül-e ezúttal megtörni a kellemetlen sorozatot a Fehérvári úti stadionban?

Bognár György valamilyen szinten az ellenfél gólképtelenségét is szem előtt tartva a két gólkirályjelölt támadóját, Böde Dánielt és Tóth Barnát is a kezdőbe nevezte. A védelemben az eltiltott Lenzsér Bencét pedig ezúttal az ősszel rendre a hátsó alakzatban szereplő Ötvös Bence pótolta. Az ő hátra vezénylése is azt a feltételezést erősítette, hogy az atomvárosiak sok támadást szeretnének majd vezetni, ami egy kiesés ellen menekülő ellenféllel szemben teljesen érthető döntésnek tűnt.

A paksiak már az első percektől kezdve nyomás alá helyezték az ellenfél kapuját. Noha ez nem jelentett folyamatos mezőnyfölényt, a visszatámadások révén a Nyíregyháza számára a labda megtartása is nehezen ment – nemhogy a támadásépítés. Az első negyedóra elteltével ugyan enyhült a nyomás, de ahogy a vendégek elkezdtek kicsit is kinyílni, a Paks úgy tudott könnyebben akciókat vezetni a széleken. Ennek is volt köszönhető, hogy az egyébként jóval aktívabb bal oldalon egy akció végén Mezei Szabolcs került a védelem mögé, majd a bepassza után Papp Kristóf szerezte meg a vezetést egy nagyon okos gurítás jóvoltából.

Előnybe kerülve az atomvárosiak ugyan nem szerettek volna visszább venni a tempóból, ám a védekezés intenzitása ennek ellenére is csökkent. Mintha egy rövid időre a koncentráció is alábbhagyott volna, így az átmenetek során a nyírségiek több párharcot is meg tudtak nyerni, amikből kisebb helyzetek alakultak ki a Tolna vármegyeiek kapuja előtt. Természetesen a kissé csapkodó játék során – melyet a kimagasló számú ápolás tördelt – a hazai oldalon is akadtak lehetőségek. Ám mivel a beadások nem igazán hozták meg a várt eredményt, így inkább az átlövések kerültek előtérbe.

A játékrész utolsó harmadára viszont visszatért az atomvárosiak fölénye. Akadtak olyan percek, amikor Szappanos Péter kivételével mindenki a nyíregyházi térfélen tartózkodott. Újra érkeztek a beadások – immár a jobb oldal is felzárkózott a bal mellé –, amelyek ugyan továbbra sem jelentettek komoly veszélyt a vendégkapura, de a letámadás intenzitása révén Tímár Krisztián együttese nem tudott igazán kibontakozni.